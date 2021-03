MC Vũ Diễm My phát hiện bị ung thư sau lễ dạm ngõ

Thông tin MC Vũ Diễm My bị ung thư hiện gây chú ý. Theo Diễm My, thời điểm phát bệnh, cô vừa mới tổ chức lễ dạm ngõ, ngày mặc váy cô dâu không còn xa. "Ngày bác sĩ thông báo tôi bị ung thư, cuộc sống tưởng chừng rất êm đẹp với nhiều dự định về tương lai của tôi bất ngờ rơi vào ngõ cụt. Ngày hôm ấy, cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim như vỡ vụn dù trước đó đã tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ", Diễm My tâm sự. Từ một cô gái khoẻ mạnh chưa từng ốm đau ngày nào, nữ MC thậm chí phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Sau cuộc phẫu thuật, cô phải điều trị hoá chất nhiều ngày. Diễm My bị rụng tóc, lông mày khi hóa trị. Cô cũng thức trắng đêm vì không nằm được. "Tác dụng phụ của hoá chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi rã rời, kiệt quệ. Thậm chí đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin mẹ hãy cho tôi được giải thoát", Diễm My cho hay. Tuy nhiên, nhờ sự tiếp sức của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, đến nay, Diễm My hoàn thành xong 6 đợt hoá trị, 3 lần xạ trị và chính thức chiến thắng ung thư. Sau biến cố, Diễm My cho biết, cô học được cách kiên cường, yêu bản thân hơn. Nữ MC của "Bản tin thời tiết nông vụ" kênh VTC14 muốn chia sẻ hành trình chiến thắng bệnh ung thư của bản thân để tiếp thêm hy vọng cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Câu chuyện của Diễm My vượt qua bệnh ung thư hiện nhận được sự chú ý của không ít cư dân mạng. Xem video "Cuộc sống của Giang Còi bên các con trước khi phát hiện bị ung thư". Nguồn FBNV

