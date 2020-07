MC Phan Anh khoe ảnh tình tứ cùng vợ, kỷ niệm 20 năm yêu

MC Phan Anh và bà xã Dương Tuấn Ngọc là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Quen nhau từ thời sinh viên, đến nay cặp đôi đã có 20 năm bên nhau. Mới đây, để kỷ niệm 20 năm yêu nhau, Phan Anh đã đăng tải loạt ảnh ngọt ngào bên bà xã. Trên trang cá nhân Phan Anh viết: "20 năm thì có lẽ tới hơn 10 lần không được bên nhau ngày này, nhưng vẫn luôn cảm thấy thật gần! 20 năm những thăng trầm, viết nhiều rồi, giờ cũng... không biết viết gì hơn bằng kể lại cho cô bạn 1 kỷ niệm...". "Lần ấy, trên con tàu tròng trành ngoài khơi, bạn bị say, say sóng và say cả rượu nữa, được mình dìu về phòng. Bạn ói như chưa từng ói! Còn mình thì ôm lấy bạn mỉm cười khi nghe bạn mê man: em chết mất, chết mất! Lát sau bạn ngủ thiếp đi, còn mình thì lau dọn bãi chiến trường nồng nặc ấy với không một chút khó chịu, ghê sợ hay sao cả. Lúc đó cũng là lúc mình biết chắc chắn: mình sẵn sàng chăm sóc, ở bên bạn cả cuộc đời!". Cuối dòng chia sẻ, Phan Anh dành lời ngọt ngào đến vợ: "Anh yêu em". Dưới bài chia sẻ của Phan Anh, nhiều bạn bè, người hâm mộ đã chúc mừng cặp đôi và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu của hai người. "Thật ngưỡng mộ, 20 năm vẫn mặn nồng, chúc vợ chồng anh chị mãi hạnh phúc", "Ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị", "Lãng mạn quá"... là những bình luận của fan dành cho cặp đôi. Phan Anh và Dương Tuấn Ngọc yêu nhau từ thời sinh viên và bên nhau 7 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Phan Anh và Dương Tuấn Ngọc kết hôn vào tháng 11/2006. Đến nay cặp đôi đã có 3 con, 2 trai, 1 gái. "Hồi tôi 25, tôi có một công việc ổn định ở đài truyền hình, tôi lập gia đình để có sự ổn định ở hậu phương", Phan Anh từng chia sẻ về quyết định kết hôn sớm. Thời gian đầu, Phan Anh khá kín tiếng về bà xã. Mãi những năm gần đây, khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" Phan Anh mới thoải mái đăng ảnh vợ con. Với Phan Anh, bà xã là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm tập trung phát triển sự nghiệp. Đổi lại, trong mắt vợ, Phan Anh là người chồng lãng mạn, biết cách quan tâm và chăm sóc vợ con. Thời gian bên nhau không tránh khỏi những lúc giận hờn, tuy nhiên bằng tình yêu và sự thấu hiểu, cả hai vẫn luôn nắm chặt tay nhau, cùng vun vén cho tổ ấm. Hạnh phúc của vợ chồng Phan Anh bên các con xinh đẹp, ngoan ngoãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Xem video "MC Phan Anh và câu chuyện từ thiện gây ồn ào". Nguồn VTC:

MC Phan Anh và bà xã Dương Tuấn Ngọc là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Quen nhau từ thời sinh viên, đến nay cặp đôi đã có 20 năm bên nhau. Mới đây, để kỷ niệm 20 năm yêu nhau, Phan Anh đã đăng tải loạt ảnh ngọt ngào bên bà xã. Trên trang cá nhân Phan Anh viết: "20 năm thì có lẽ tới hơn 10 lần không được bên nhau ngày này, nhưng vẫn luôn cảm thấy thật gần! 20 năm những thăng trầm, viết nhiều rồi, giờ cũng... không biết viết gì hơn bằng kể lại cho cô bạn 1 kỷ niệm...". "Lần ấy, trên con tàu tròng trành ngoài khơi, bạn bị say, say sóng và say cả rượu nữa, được mình dìu về phòng. Bạn ói như chưa từng ói! Còn mình thì ôm lấy bạn mỉm cười khi nghe bạn mê man: em chết mất, chết mất! Lát sau bạn ngủ thiếp đi, còn mình thì lau dọn bãi chiến trường nồng nặc ấy với không một chút khó chịu, ghê sợ hay sao cả. Lúc đó cũng là lúc mình biết chắc chắn: mình sẵn sàng chăm sóc, ở bên bạn cả cuộc đời!". Cuối dòng chia sẻ, Phan Anh dành lời ngọt ngào đến vợ: "Anh yêu em". Dưới bài chia sẻ của Phan Anh, nhiều bạn bè, người hâm mộ đã chúc mừng cặp đôi và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu của hai người. "Thật ngưỡng mộ, 20 năm vẫn mặn nồng, chúc vợ chồng anh chị mãi hạnh phúc", "Ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị", "Lãng mạn quá"... là những bình luận của fan dành cho cặp đôi. Phan Anh và Dương Tuấn Ngọc yêu nhau từ thời sinh viên và bên nhau 7 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Phan Anh và Dương Tuấn Ngọc kết hôn vào tháng 11/2006. Đến nay cặp đôi đã có 3 con, 2 trai, 1 gái. "Hồi tôi 25, tôi có một công việc ổn định ở đài truyền hình, tôi lập gia đình để có sự ổn định ở hậu phương", Phan Anh từng chia sẻ về quyết định kết hôn sớm. Thời gian đầu, Phan Anh khá kín tiếng về bà xã. Mãi những năm gần đây, khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" Phan Anh mới thoải mái đăng ảnh vợ con. Với Phan Anh, bà xã là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm tập trung phát triển sự nghiệp. Đổi lại, trong mắt vợ, Phan Anh là người chồng lãng mạn, biết cách quan tâm và chăm sóc vợ con. Thời gian bên nhau không tránh khỏi những lúc giận hờn, tuy nhiên bằng tình yêu và sự thấu hiểu, cả hai vẫn luôn nắm chặt tay nhau, cùng vun vén cho tổ ấm. Hạnh phúc của vợ chồng Phan Anh bên các con xinh đẹp, ngoan ngoãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Xem video "MC Phan Anh và câu chuyện từ thiện gây ồn ào". Nguồn VTC: