MC đắt show “giàu nhất Việt Nam” kiếm tiền nhiều để làm gì?

Mới đây, sự việc MC Đại Nghĩa bức xúc lên trang cá nhân tố một chương trình và một nhãn hàng chậm thanh toán tiền cát-sê cho anh khiến dư luận khá tò mò về mức thu nhập và chi tiêu của anh. Là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các gameshow truyền hình cả nước với mức cát-sê cao ngất ngưởng, đây được xem là lần hiếm hoi MC Đại Nghĩa phải công khai lên tiếng "đòi nợ". Lý giải cho việc nam MC "giàu nhất Việt Nam" tiền nhiều để làm gì, danh hài Trường Giang từng chia sẻ: "Anh ấy một thân một mình không có nuôi ai hết, lại ăn chay nữa, đỡ tốn tiền. Nhưng mà anh ấy vẫn làm nhiều và cho tiền người nghèo nhiều. Có lẽ đó là lý do anh ấy cố gắng nhiều hơn". Ở tuổi 41, MC Đại Nghĩa vẫn độc thân . Anh chưa có ý định lấy vợ và sinh con, mà theo đuổi mục tiêu "sống ở trên đời quan trọng là sống tốt". Dù rất chăm "thả thính" trên trang cá nhân nhưng người dẫn chương trình "Ai là bậc thầy chính hiệu" vẫn chờ "duyên" đến chứ không gượng ép. MC đắt show bậc nhất Việt Nam sống khá giản dị, không tiêu xài hoang phí. Nam nghệ sĩ ăn chay trường, nên chẳng mấy khi sa đà vào những bữa ăn linh đình. Thu nhập có được sau hàng chục năm cật lực lao động nghệ thuật, Đại Nghĩa gom góp cho mình được từ nhà cửa đến xe cộ... Khi được hỏi tiền nhiều để làm gì?, Đại Nghĩa từng cười nói: "Tiền tôi có nhiều việc để làm lắm, tôi đâu có hưởng một mình đâu". Nam MC tích cực làm từ thiện, cả đời bận kiếm tiền để... đem cho người dưng. Đại Nghĩa dành số tiền không nhỏ để đóng góp cho nguồn quỹ An Vui do anh là người sáng lập. Quỹ từ thiện của anh đã xây biết bao ngôi nhà, cây cầu và giếng nước sạch cho người nghèo. Anh coi làm việc thiện chính là sứ mệnh của mình. Ảnh: FBNV. Xem video "Thăm nhà Đại Nghĩa". Nguồn Youtube: