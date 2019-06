MC giàu nhất Việt Nam: 41 tuổi vẫn độc thân, quyết không lấy vợ sinh con

Trong một chương trình gameshow cách đây vài năm, MC Đại Nghĩa từng gây bất ngờ khi tiết lộ sẽ không lấy vợ, không sinh con. Anh cho rằng, chuyện suy nghĩ cứ phải đến tuổi lấy vợ sinh con là rất lạc hậu. Đại Nghĩa tâm niệm, sống trên đời quan trọng là phải sống tốt. Và những năm qua, anh đang theo đuổi mục tiêu ấy.



Sinh năm 1978, ở tuổi 41 - Đại Nghĩa là một trong những MC có độ phủ sóng rộng lớn nhất. Những gameshow đình đám do anh dẫn dắt như "Gương mặt thân quen", "Người hùng tí hon", "Chuẩn cơm mẹ nấu", "Giọng ải giọng ai"... Bên cạnh đó, anh cũng tham gia hàng loạt các chương trình khác với vai trò giám khảo, huấn luyện viên như "Tiếu lâm tứ trụ", "Tuyệt đỉnh song ca nhí", "Ngôi sao phương Nam", "Người hùng tí hon"... Phim ảnh và sân khấu kịch, nam MC cũng hoạt động rất năng nổ.



41 tuổi, nam MC "giàu nhất Việt Nam" Đại Nghĩa chọn cuộc sống một mình và công việc từ thiện

Trải qua hàng chục năm lao động nghệ thuật, Đại Nghĩa cũng gom góp cho mình được một số tài sản từ nhà cửa đến xe cộ. Nhưng anh hiếm khi khoe khoang về điều đó. Và nó cũng chả là gì so với gia tài nghệ thuật mà anh đã tạo dựng được trong những năm qua. Giống như MC Quyền Linh, Đại Nghĩa cũng vô cùng nhiệt huyết và tích cực trong việc làm từ thiện, anh rất được bà con nông dân yêu mến. Nam MC là người sáng lập ra nguồn quỹ An Vui với ba mục đích xây cầu An Lạc, xây nhà An Bình và đào giếng An Vui. Tính đến hiện tại đã có hàng trăm giếng nước và rất nhiều cây cầu cũng như ngôi nhà đã được Đại Nghĩa vận động xây dựng.

Với những hoàn cảnh nghệ sĩ gặp khó khăn, bệnh tật - Đại Nghĩa cũng là người tích cực nhất kêu gọi, vận động ủng hộ để lấy tiền chạy chữa. Chính bởi vậy, từ giới nghệ sĩ đến công chúng ái mộ hay bà con nông dân đều yêu quý nam MC họ Bùi.

Dù là con trai một trong gia đình nhưng anh không hề gặp áp lực phải lập gia đình, con bồng cháu bế. Nam MC cho biết, ba mẹ chưa bao giờ giục anh về chuyện cưới vợ, và họ hoàn toàn tôn trọng ý kiến cũng như công việc của anh. Đại Nghĩa là người giản dị, mộc mạc. Dù dư sức mua sắm hàng hiệu, biệt thự xa hoa hay xe cộ đắt tiền nhưng đó không phải là mục đích sống của anh.

"Mục đích sống của tôi là sống để chia sẻ chứ không phải sống để ăn cho hết" - nam MC từng tâm niệm. Và bao nhiêu năm qua, Đại Nghĩa vẫn làm theo điều đó. Có lẽ danh xưng "MC giàu nhất Việt Nam" mà danh hài Trường Giang muốn nói tới ở đây là sự rộng lượng, sẻ chia và giàu lòng trắc ẩn với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Nguồn quỹ An Vui của nam MC đã xây dựng được hàng trăm ngôi nhà và cây cầu cho người nghèo

Chùa chiền là nơi anh thường xuyên lui tới để tìm sự thanh tịnh, an yên