Matt Liu vướng nghi vấn có người mới, Hương Giang giờ ra sao?

Mới đây, rộ nghi vấn Matt Liu có người mới. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam CEO viết đầy ẩn ý: "A person in 2 months can make you feel what a person in 2 years couldn 't time means nothing character does..." (Tạm dịch: Một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có...). Ảnh: Instagram, Vietnamnet Bên cạnh đó, Matt Liu còn bị phát hiện bỏ theo dõi tài khoản của tình cũ Hương Giang cũng như gỡ hoặc xóa loạt ảnh liên quan đến nữ ca sĩ chuyển giới. Phía Hương Giang hiện tại vẫn theo dõi Matt Liu cũng như giữ hình ảnh bên bạn trai cũ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV Hương Giang - Matt Liu bắt đầu hẹn hò vào năm 2020. Đến tháng 8/2022, cả hai “đường ai nấy đi”. Trong tuyên bố chia tay, Hương Giang và Matt Liu cảm ơn nhau cũng như khẳng định vẫn luôn ủng hộ đối phương. Ảnh: FBNV Tháng 9/2022, Hương Giang phủ nhận tin đồn chia tay Matt Liu do người thứ ba xen vào và dùng MV "Em buông" “đá xéo" bạn trai cũ. Ảnh: FBNV Hương Giang nhấn mạnh chuyện chia tay diễn ra nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ còn cho biết, là một người bạn, cô muốn bảo vệ Matt Liu khỏi những đồn đoán tiêu cực. Ảnh: FBNV Tháng 10/2022, kênh Youtube của Hương Giang bị mất không rõ lý do. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô rất buồn và sốt ruột. Sau đó, Hương Giang cũng lấy lại được kênh Youtube. Ảnh: FBNVHoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 vẫn giữ phong độ nhan sắc. Ảnh: FBNV Trở lại cuộc sống độc thân, Hương Giang ngày càng mặc táo bạo. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ chuyển giới xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên. Ảnh: FBNV Xem video "Hương Giang bên Matt Liu khi mới hẹn hò". Nguồn FB Hương Giang

