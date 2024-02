Lý Nhã Kỳ tuổi thơ đi tách hạt điều, hiện tại giàu sụ

Lý Nhã Kỳ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Theo Vietnamnet, nữ diễn viên có bố là bộ đội đặc công. Ông mang thương tật ở lưng do bị tai nạn sập hầm trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Năm Lý Nhã Kỳ lên 7 tuổi, vết thương chiến tranh của cha cô tái phát khiến ông nằm liệt giường. Trải qua biến cố, một mình mẹ Lý Nhã Kỳ vất vả nuôi gia đình. Do quá lao lực, mẹ Lý Nhã Kỳ đổ bệnh, phải nhập viện một thời gian. Chị cả Lý Nhã Kỳ phải đi bán hàng, chị thứ chăm cha, Lý Nhã Kỳ chăm mẹ. Lớn hơn một chút, Lý Nhã Kỳ vừa đi học vừa đi tách hạt điều hoặc xin trái điều, mang ra chợ bán. Nữ diễn viên chia sẻ trên Người Đưa Tin, chị em cô từng phải ăn cơm độn khoai cho no. “Có những lúc nhìn nhà hàng xóm ăn tối sum vầy mà tôi thèm lắm, nhưng khi được hỏi tôi có đói không thì tôi vẫn nói ăn no rồi. Dù nghèo, tôi cũng phải giữ lòng tự trọng của mình”, Lý Nhã Kỳ nói. Học gần xong cấp 3, Lý Nhã Kỳ cùng họ hàng sang Đức để học tập và làm việc. Xa gia đình, cô trải qua các công việc mà sinh viên có thể làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống như làm phục vụ, rửa bát, cọ nhà vệ sinh… trong một quán ăn. “Ở cái tuổi bắt đầu lớn, chưa va vấp, cảm giác cô đơn đến cùng cực, nhìn tuyết rơi phía bên ngoài cửa sổ thấy mình thật nhỏ bé trên cuộc đời này. Lao động chân tay vất vả thì một giấc ngủ có thể sẽ qua, nhưng dằn vặt, lo sợ đó là cảm giác cơ cực nhất, không biết bắt đầu từ đâu, phía trước là chuỗi ngày dài”, cô trải lòng về quãng thời gian ở Đức. Theo Thế Giới và Việt Nam, trong một lần từ Đức về thăm gia đình, đang đi dạo trong một trung tâm thương mại, Lý Nhã Kỳ được mời đóng phim. Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô chuyển qua kinh doanh khi nhìn thấy cơ hội cho mình ở thời điểm đỉnh cao của nghề diễn. Cô nhiều lần thất bại trong kinh doanh lúc mới khởi nghiệp. Hiện tại, Lý Nhã Kỳ kinh doanh bất động sản, túi xách thời trang, đồng hồ, đồ hiệu, khu nghỉ dưỡng. Theo nguồn tin từ South China Morning Post đăng tải năm 2022, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ ước tính khoảng 17 triệu USD (gần 385 tỷ đồng). Chia sẻ về sự thành công của bản thân, Lý Nhã Kỳ cho hay: “Tôi là người nhanh nhẹn, chịu khó, không ngại vất vả và cũng là người may mắn nữa. Đó có được coi là bí quyết hay không? (Cười)”. Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Theo Vietnamnet, nữ diễn viên có bố là bộ đội đặc công. Ông mang thương tật ở lưng do bị tai nạn sập hầm trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Năm Lý Nhã Kỳ lên 7 tuổi, vết thương chiến tranh của cha cô tái phát khiến ông nằm liệt giường. Trải qua biến cố, một mình mẹ Lý Nhã Kỳ vất vả nuôi gia đình. Do quá lao lực, mẹ Lý Nhã Kỳ đổ bệnh, phải nhập viện một thời gian. Chị cả Lý Nhã Kỳ phải đi bán hàng, chị thứ chăm cha, Lý Nhã Kỳ chăm mẹ. Lớn hơn một chút, Lý Nhã Kỳ vừa đi học vừa đi tách hạt điều hoặc xin trái điều, mang ra chợ bán. Nữ diễn viên chia sẻ trên Người Đưa Tin, chị em cô từng phải ăn cơm độn khoai cho no. “Có những lúc nhìn nhà hàng xóm ăn tối sum vầy mà tôi thèm lắm, nhưng khi được hỏi tôi có đói không thì tôi vẫn nói ăn no rồi. Dù nghèo, tôi cũng phải giữ lòng tự trọng của mình”, Lý Nhã Kỳ nói. Học gần xong cấp 3, Lý Nhã Kỳ cùng họ hàng sang Đức để học tập và làm việc. Xa gia đình, cô trải qua các công việc mà sinh viên có thể làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống như làm phục vụ, rửa bát, cọ nhà vệ sinh… trong một quán ăn. “Ở cái tuổi bắt đầu lớn, chưa va vấp, cảm giác cô đơn đến cùng cực, nhìn tuyết rơi phía bên ngoài cửa sổ thấy mình thật nhỏ bé trên cuộc đời này. Lao động chân tay vất vả thì một giấc ngủ có thể sẽ qua, nhưng dằn vặt, lo sợ đó là cảm giác cơ cực nhất, không biết bắt đầu từ đâu, phía trước là chuỗi ngày dài”, cô trải lòng về quãng thời gian ở Đức. Theo Thế Giới và Việt Nam, trong một lần từ Đức về thăm gia đình, đang đi dạo trong một trung tâm thương mại, Lý Nhã Kỳ được mời đóng phim. Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô chuyển qua kinh doanh khi nhìn thấy cơ hội cho mình ở thời điểm đỉnh cao của nghề diễn. Cô nhiều lần thất bại trong kinh doanh lúc mới khởi nghiệp. Hiện tại, Lý Nhã Kỳ kinh doanh bất động sản, túi xách thời trang, đồng hồ, đồ hiệu, khu nghỉ dưỡng. Theo nguồn tin từ South China Morning Post đăng tải năm 2022, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ ước tính khoảng 17 triệu USD (gần 385 tỷ đồng). Chia sẻ về sự thành công của bản thân, Lý Nhã Kỳ cho hay: “Tôi là người nhanh nhẹn, chịu khó, không ngại vất vả và cũng là người may mắn nữa. Đó có được coi là bí quyết hay không? (Cười)”. Xem video "Lý Nhã Kỳ dự sự kiện". Nguồn FB Lý Nhã Kỳ