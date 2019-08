Lý Nhã Kỳ đáp trả khi ảnh bị chê photoshop non kém

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ bày tỏ sự bức xúc khi có người chê bai cô bóp eo và phần cánh tay hơi quá đà trong loạt ảnh cô tham dự bữa tiệc sinh nhật của một tỷ phú Ấn Độ. “Trong giới nghệ sĩ và ngay cả những người bình thường thì có ai chụp ảnh thời trang, mà không có photoshop không? Ngay cả chụp ảnh selfie mà mọi người cũng dùng phần mềm ảo để mình đẹp hơn. Bé chê photoshop non tay thì thôi chị sẽ nhắc nhở bạn chụp ảnh của chị về nhà học thêm vài năm nữa rồi hẳn ra ngoài kiếm sống. Chị cũng chẳng hoàn hảo gì, và có nhiều thứ để bé bóc lắm, nên bé bóc việc khác sẽ đúng đắn hơn thay vì bé bóc chuyện photoshop vì việc đó là điều hiển nhiên khi chúng ta chụp hình bé à”, Lý Nhã Kỳ đáp trả. Tối ngày 14/8, Lý Nhã Kỳ tiếp tục dự tiệc sinh nhật của ngài tỷ phú Ấn Độ. Nữ diễn viên diện bộ trang phục được đính hàng nghìn viên pha lê do NTK trẻ Đỗ Long đo may riêng. Với sự kết hợp áo choàng lông, trang sức kim cương làm cho Lý Nhã Kỳ vốn đã sang trọng lại thêm phần quý phái. Hình ảnh Lý Nhã Kỳ kiêu sa, lộng lẫy. Vốn có năng khiếu về múa từ lúc nhỏ và cảm nhạc nhanh nên khi Lý Nhã Kỳ được gia đình ngài tỷ phú mời nhảy cùng, cô đã đồng ý cùng mọi người khuấy động bữa tiệc. Nữ diễn viên rất thân thiết với gia đình của ngài tỷ phú.Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ thu hút sự chú ý của nhiều khách mời. Nữ diễn viên nổi bật tại bữa tiệc. Lý Nhã Kỳ tiếp tục ghi điểm trong đêm tiệc thứ hai. Mỹ nhân Việt cùng các khách mời chúc mừng sinh nhật ngài tỷ phú Ấn Độ. Xem video "Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2018". Nguồn Youtube/vtc

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ bày tỏ sự bức xúc khi có người chê bai cô bóp eo và phần cánh tay hơi quá đà trong loạt ảnh cô tham dự bữa tiệc sinh nhật của một tỷ phú Ấn Độ. “Trong giới nghệ sĩ và ngay cả những người bình thường thì có ai chụp ảnh thời trang, mà không có photoshop không? Ngay cả chụp ảnh selfie mà mọi người cũng dùng phần mềm ảo để mình đẹp hơn. Bé chê photoshop non tay thì thôi chị sẽ nhắc nhở bạn chụp ảnh của chị về nhà học thêm vài năm nữa rồi hẳn ra ngoài kiếm sống. Chị cũng chẳng hoàn hảo gì, và có nhiều thứ để bé bóc lắm, nên bé bóc việc khác sẽ đúng đắn hơn thay vì bé bóc chuyện photoshop vì việc đó là điều hiển nhiên khi chúng ta chụp hình bé à”, Lý Nhã Kỳ đáp trả. Tối ngày 14/8, Lý Nhã Kỳ tiếp tục dự tiệc sinh nhật của ngài tỷ phú Ấn Độ. Nữ diễn viên diện bộ trang phục được đính hàng nghìn viên pha lê do NTK trẻ Đỗ Long đo may riêng. Với sự kết hợp áo choàng lông, trang sức kim cương làm cho Lý Nhã Kỳ vốn đã sang trọng lại thêm phần quý phái. Hình ảnh Lý Nhã Kỳ kiêu sa, lộng lẫy. Vốn có năng khiếu về múa từ lúc nhỏ và cảm nhạc nhanh nên khi Lý Nhã Kỳ được gia đình ngài tỷ phú mời nhảy cùng, cô đã đồng ý cùng mọi người khuấy động bữa tiệc. Nữ diễn viên rất thân thiết với gia đình của ngài tỷ phú. Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ thu hút sự chú ý của nhiều khách mời. Nữ diễn viên nổi bật tại bữa tiệc. Lý Nhã Kỳ tiếp tục ghi điểm trong đêm tiệc thứ hai. Mỹ nhân Việt cùng các khách mời chúc mừng sinh nhật ngài tỷ phú Ấn Độ. Xem video "Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2018". Nguồn Youtube/vtc