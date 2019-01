Lý do hoa hậu H’Hen Niê tham dự Lễ hội âm nhạc Thu hẹp khoảng cách 2019

H’Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Miss Universe 2018, sẽ tham dự Lễ hội âm nhạc Thu hẹp khoảng cách – BrìgeFest 2019 với lý do bất ngờ.

Vào 13/1 tới đây, BridgeFest 2019 – Lễ hội âm nhạc Thu hẹp khoảng cách lần thứ 4 sẽ được diễn ra tại Cung Thể thao Điền Kinh, Hà Nội với chủ đề “Thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực giáo dục và y tế”.



Lễ hội được diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn như: Workshop dạy ngôn ngữ ký hiệu; phần trình diễn pha chế cocktail, đồ uống; các hoạt động triển lãm, đêm nhạc sôi động có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như: Ca sĩ Isaac, Rapper Kimmese, Lynk Lee và Vicky Nhung, nhóm Lộn xộn Band, nhóm Dalab, ban nhạc Blood Moon Orchestra… và nhiều hoạt động ý nghĩa với 40 tổ chức xã hội – dân sự tham gia.

Toàn cảnh buổi họp báo. Bên cạnh các hoạt động thú vị, sự kiện còn có phần talkshow hấp dẫn là phần đối thoại của 2 khách mời nổi tiếng: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Miss Universe 2018 H’Hen Niê, và cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam. Chia sẻ về lý do mời hoa hậu H’Hen Niê tham gia sự kiện, ông Lê Quang Bình (đại diện ban tổ chức) cho biết: “Lọt vào top 5 cuộc thi Miss Universe 2018 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của hoa hậu đầy bản lĩnh. H’Hen Niê là định nghĩa mới về cái đẹp của một hoa hậu – khác biệt, mạnh mẽ, cá tính, tự tin, đầy quyết tâm vượt lên số phận và truyền cảm hứng lớn cho cộng đồng. Tiếp nữa, thông điệp cũng như mục đích của BridgeFest 2019 mang tính chất xã hội và nhân văn rất cao. Vì vậy, khi chúng tôi mời khách mời là các nghệ sĩ tham gia đều nhận được sự ủng hộ và hoa hậu H’Hen Niê là một trong những khách mời như vậy. Trước đó, khi bắt đầu bàn thảo về nội dung chương trình, ban tổ chức chúng tôi cũng thảo luận và lựa chọn xem nên mời ai cho phù hợp. Và hoa hậu H’Hen Niê là người đang truyền cảm hứng nhiều trong giới trẻ, trong xã hội bởi những nỗ lực của chính hoa hậu H’Hen Niê trong cuộc sống, không chỉ ở Việt Nam mà còn lan tỏa trên thế giới. Chủ đề mà chúng tôi hướng đến trong sự kiện này là cơ hội giáo dục, y tế nên chúng tôi hy vọng khách mời hoa hậu H’Hen Niê sẽ truyền cảm hứng đến giới trẻ. Cũng chia sẻ thêm rằng, trong quá trình trao đổi với H’Hen Niê, cô ấy là người rất nhiệt tình và hưởng ứng chương trình mang tính xã hội, nhân văn này”. H’Hen Niê sẽ tham gia talkshow tại lễ hội âm nhạc Thu hẹp khoảng cách 2019. Theo thông tin từ ban tổ chức, Lễ hội âm nhạc Thu hẹp khoảng cách năm nay dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia. Trong đó, chủ yếu là giới trẻ. Trước thắc mắc của PV báo Người Đưa Tin về việc tổ chức một sự kiện lớn như vậy, ban tổ chức đã có những kế hoạch như thế nào để đảm bảo không xảy ra sự cố đáng tiếc như lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây trước đó?



Đại diện ban tổ chức cho biết thêm: “Chúng tôi chuyên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đã có kinh nghiệm 14 năm tổ chức. Trong mọi sự kiện dù lớn nhỏ thì kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn là điều rất cơ bản. Chúng tôi đảm bảo thực hiện sự kiện theo đúng quy định của pháp luật, chúng tôi khảo sát địa điểm, làm việc tất cả với các bên như cứu hỏa, an ninh, phòng cháy chữa cháy… chúng tôi ước lượng các tình huống có thể xảy ra, thực hiện thử kế hoạch trước khi sự kiện diễn ra. Chúng tôi tự tin sẽ giảm thiểu các rủi ro nhỏ nhất và không để xảy ra những sự việc đáng tiếc như các lễ hội âm nhạc trước đó”.

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, trưởng nhóm vận động chính sách và chiến dịch của Oxfam tại Việt Nam chia sẻ thêm về thông điệp mà ban tổ chức hướng đến: “Với thông điệp “Thu hẹp khoảng cách”, BridgeFest 2019 mong muốn kêu gọi cộng đồng chung tay gỡ bỏ các rào cản và khoảng cách trong xã hội Việt Nam như giới tính, thu nhập, địa lý, văn hóa, tôn giáo… Trong đó, nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ tham gia hoạt động cộng đồng, đóng góp vì một xã hội bình đẳng, đặc biệt trong giáo dục và y tế. Sự kiện sẽ diễn ra từ 14h đến 22h30 ngày 13/1 tới”.