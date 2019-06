Lý do bất ngờ Trần Thành liên tục tát Ngô Kiến Huy

Tiếp nối cuộc đua Câu lạc bộ ưu tú ở tập trước, Chạy đi chờ chi tập 11 mở màn bằng tiết Văn. Các thành viên của hai đội phải đối đầu với thử thách dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả những từ khóa theo nhiều chủ đề khác nhau, nhiệm vụ của người cuối cùng là nhận thông tin và đoán chính xác câu từ được diễn tả. Đội nào đoán đúng nhiều hơn sẽ chiến thắng. Đội kịch của Lan Ngọc, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát và BB Trần khởi đầu thuận lợi với từ khóa Tây Du Ký, những tưởng sẽ dễ dàng vượt qua nhưng cuối cùng đội kịch thất bại với toàn bộ các từ khóa sau và chỉ nhận được duy nhất một câu đúng. Trong khi đó, đội nhảy của Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm và Hiền Hồ chật vật với chủ đề truyện cổ tích nhưng vẫn xuất sắc dẫn trước với 3 điểm. Đội kịch tiếp tục vòng 2 với chủ đề tên bài hát, với thế mạnh parody của BB Trần, không quá khó để đội kịch đoán đúng liên tiếp 5 câu. Với chủ đề tác phẩm văn học, "hố đen" Hiền Hồ khiến Ngô Kiến Huy liên tục than khóc vì những động tác diễn tả 'trớt quớt' của mình. Nhưng với kiến thức văn học của mình, Jun Phạm đã giúp đội nhảy đoán đúng 3 từ khóa. Tiếp tục đến lớp Mỹ Thuật, mỗi đội phải cử ra một thành viên có khả năng nín thở lâu để úp mặt vào chậu nước. Trong khi đó 3 thành viên còn lại sẽ phải tìm các cặp đồ vật giống nhau được sắp xếp ngẫu nhiên. Sau 58 giây nhịn thở của Jun Phạm, đội Nhảy đã tìm được 9 cặp đồ vật giống nhau. Nghiên cứu kỹ lưỡng cách chơi của đội nhảy, đội kịch tự tin sẽ giành chiến thắng khi Liên Bỉnh Phát tuyên bố có thể nín thở được 4 phút. Tuy nhiên trước sự phá đám của đối thủ, Liên Bỉnh Phát chỉ có thể nhịn thở được 30 giây và tìm được 8 cặp giống nhau. Ở hiệp đấu tiếp theo, Trấn Thành nín thở 43 giây đã giúp đội nhảy mang về 9 cặp đồ vật giống nhau. Không may mắn như đội nhảy, đội kịch dù sở hữu “chàng trai vàng trong làng nín thở” BB Trần với kỉ lục 52 giây, nhưng tính toán sai chiến thuật nên thế kết quả chung cuộc một lần nữa lại nghiêng về đội nhảy. Ở nhiệm vụ xé bảng tên cuối cùng, các thành viên phải đi tìm những con dấu được giấu khắp nơi trong trường và xé bảng tên những thành viên khác. Bất kì thành viên nào trong đội có đủ 10 con dấu thì cả đội sẽ giành chiến thắng. Thần may mắn đã mỉm cười với đội Kịch khi Lan Ngọc, Trương Thế Vinh liên tiếp tìm được những con dấu của môn Văn, môn Lịch sử, Giáo dục công dân và môn Mỹ thuật. Trái lại, Ngô Kiến Huy kiếm được nhiều con dấu nhưng đều là những môn mà đội mình đã có. Sau khi tìm được một số con dấu nhất định, cả 2 đội quyết định giáp lá cà để xé bảng tên đối phương. Dù chia cặp để đấu nhưng khi bắt đầu các đội vẫn dí nhau loạn xạ. Trong lúc hỗn loạn, Trấn Thành đã nhanh chóng loại BB Trần trong sự ngỡ ngàng. Ngô Kiến Huy và Jun Phạm hợp sức và loại Liên Bỉnh Phát. Kế đến, cả 3 thành viên nam của đội nhảy loại luôn cả Trương Thế Vinh. Lan Ngọc tách Hiền Hồ ra khỏi đám đông, nhưng lại bị Hiền Hồ xé bảng tên. Đội nhảy giành chiến thắng chung cuộc. Nối tiếp chương trình là “Cuộc đua số thứ tự” với nhân vật chính: Thỏ đen - Ngô Kiến Huy cùng khách mời đặc biệt - diễn viên Anh Đức. Được giao nhiệm vụ đặc biệt phải trốn để khách mời không xuất hiện, Ngô Kiến Huy ngay lập tức "làm màu" khiến Trấn Thành thẳng tay tát anh tại chỗ để bớt phần ăn nói hoang đường khiến mọi người không ngừng cười. 6 thành viên còn lại phải hỗ trợ Ngô Kiến Huy lừa Anh Đức, vì vậy ngay từ lúc bắt đầu họ đã lừa Anh Đức rằng hôm nay Ngô Kiến Huy bị bệnh. Tiếp theo các thành viên bước vào nhiệm vụ đầu tiên: tìm ra hộp đá được giấu kín trong các cửa hàng của trung tâm thương mại và chơi thảy đá. Trong khi Anh Đức rất xông xáo ra trận thì hội đồng điệp viên lại dè chừng và đầy bất an. Diễn viên Anh Đức "bóc phốt" Trấn Thành trong bữa trưa vui vẻ

