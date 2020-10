Lương Thùy Linh, Thúy An đeo trang sức nửa tỷ dự bán kết HHVN

Á hậu Thúy An xuất hiện trên thảm đỏ bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô diện đầm dạ hội lấp lánh cùng bộ trang sức trị giá 720 triệu đồng. Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tham dự sự kiện với vai trò khách mời và MC. Cô cũng mạnh tay đầu tư trang sức 490 triệu trong lần xuất hiện này. “Bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung nổi bật với đầm hồng ánh tím cùng bộ trang sức 580 triệu. Hoa hậu Tiểu Vy khoe triệt để vẻ gợi cảm tại sự kiện. Trong vai trò đại sứ cuộc thi, cô trình một tiết mục đặc biệt, tô điểm cho phần thi của thí sinh. Hoa hậu Mỹ Linh diện váy trễ vai tôn lên nhan sắc gợi cảm. Mặc dù còn rất trẻ nhưng đây là lần thứ hai cô làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Á hậu Huyền My háo hức với những màn trình diễn của các thí sinh năm nay. Á hậu Hoàng Anh cũng tham dự thảm đỏ bán kết cuộc thi. Á hậu Kiều Loan gợi cảm trong chiếc váy xuyên thấu, xẻ cao cùng đường cut out ngang ngực. Trong khi hội chị em xuất hiện “lẻ bóng”, Á hậu Phương Nga lại sải bước đến thảm đỏ tay trong tay cùng bạn trai Bình An. Sự kiện còn quy tụ Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi. Người đẹp Thủy Tiên cũng khoe sắc trên thảm đỏ. Á hậu Thụy Vân xuất hiện với vai trò giám khảo cuộc thi. Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Sen Vàng

