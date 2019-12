Lương Thùy Linh bầm dập khi luyện múa mâm mang đến Miss World

Dances of The World là tiết mục mở màn của chung kết Miss World - Hoa hậu Thế giới. Như thường lệ, thí sinh sẽ đem điệu múa mang màu sắc của đất nước mình cùng nhau trình diễn trên sân khấu. Trước khi lên đường sang Anh Quốc dự thi, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã tập luyện điệu múa mâm vàng để trình diễn trong tiết mục Dances of The World. Múa mâm vàng có nhiều động tác, như dùng tay cuộn để dâng mâm, đội mâm lên đỉnh đầu, trên trán, trên cằm, trên môi, chuyển mâm trên vai, trên lưng, thậm chí dùng bàn chân để dâng mâm. Múa mâm vàng là một điệu múa đòi hỏi nhiều kỹ thuật vì vậy Lương Thuỳ Linh đã có sự chuẩn bị cho phần trình diễn này từ sớm. Người đẹp gốc Cao Bằng đã gặp không ít khó khăn vì lần đầu được tiếp xúc với bộ môn múa mâm vàng. Thùy Linh cho biết, với điệu múa này, khó nhất là ở kỹ thuật tung mâm, lật mâm phải làm sao cho bàn tay thật uyển chuyển mà vẫn giữ được mâm múa không bị rơi. “Tuy có một chút khó khăn vào những ngày đầu tập luyện nhưng Linh cảm thấy điệu múa này rất hay, giúp Linh hiểu thêm về văn hóa của đất nước”, cô chia sẻ. Biên đạo Huỳnh Mến là người hướng dẫn điệu múa độc đáo này cho Hoa hậu Thùy Linh. Theo Huỳnh Mến, Lương Thùy Linh bị bầm dập rất nhiều chỗ khi tập luyện. “Hất mâm thì chắc chắn sẽ bị mâm đập vào tay, Linh còn dùng đầu gối liên tục lăn xuống sàn", Huỳnh Mến cho hay.Hình ảnh Lương Thùy Linh tập luyện cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Người đẹp gốc Cao Bằng sẽ mặc bộ trang phục của NTK Thuỷ Nguyễn khi trình diễn Dances of The World. Đến nay, Lương Thùy Linh đã trải qua nhiều phần thi phụ. Người đẹp lọt top 10 phần thi Top Model (Người đẹp trình diễn thời trang) và Hoa hậu Nhân ái. Khán giả Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng Lương Thùy Linh sẽ làm nên chuyện trong chung kết Hoa hậu Thế giới 2019 được tổ chức vào 21h ngày 14/12 (giờ Việt Nam). Mời quý độc giả xem video dự thi Hoa hậu Thế giới của Lương Thùy Linh. Nguồn Youtube

