Loạt vai diễn ấn tượng của nghệ sĩ Hai Nhất

Theo Vietnamnet, nghệ sĩ Hai Nhất nhập viện vì bị viêm ruột. Sau 7 ngày điều trị, ông đã được xuất viện. Trước đó, nam nghệ sĩ từng bị đột quỵ vào tháng 10/2023. Ảnh: Vietnamnet. Nghệ sĩ Hai Nhất tên thật là Nguyễn Mai A, sinh năm 1948. Theo Quân Đội Nhân Dân, ông nhập ngũ năm 1967. Do có năng khiếu văn nghệ, ông được biên chế ngay vào đội văn công. Sau 8 năm mặc quân phục, ông bước chân vào nghiệp diễn xuất. Ảnh: Vietnamnet. Theo Tiền Phong, bộ phim đầu tiên nghệ sĩ Hai Nhất tham gia là Mùa nước nổi. Trong phim, ông được đạo diễn Hồng Sến cho đóng vai vai tên viên đồn trưởng Phi - một kẻ gian ác nhưng lại hèn nhát. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Hải Nhất gây chú ý khi đóng vai Ba Cẩn trong Biệt động Sài Gòn. Ông chia sẻ trên Công An Nhân Dân, cảnh quay khó nhất là cảnh Ba Cẩn bị bắn chết. Trước khi quay, đạo diễn Long Vân chỉ đạo: "Ba Cẩn là một tên phản bội, vì vậy, khán giả muốn Ba Cẩn phải trả giá bằng cái chết như một con chó. Cảnh này, chỉ được quay một lần". Ảnh: Gia Đình Xã Hội. Nghệ sĩ Hai Nhất cho biết, mệnh lệnh của đạo diễn Long Vân khiến ông gặp áp lực lớn. Nghệ sĩ Hai Nhất quyết định để Ba Cẩn ngã trong tư thế một nửa người chúi xuống đất, một nửa ở trên giường, mắt trợn trừng. Chỉ khi đạo diễn Long Vân hô cắt, khen ngợi diễn xuất, nghệ sĩ Hai Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân Nghệ sĩ Hai Nhất gây ấn tượng khi đóng vai Bảy Xoài - trùm xã hội đen lấy cảm hứng từ Năm Cam trong Những đứa con biệt động Sài Gòn. Ảnh: Tiền Phong. Chia sẻ trên Giáo Dục Việt Nam, nghệ sĩ Hai Nhất cho biết, ông lột tả tất cả sự xảo quyệt, gian ác và lạnh lùng của ông trùm Bảy Xoài ở đôi mắt. “Diễn viên Lan Phương, người đóng nhiều cảnh chung với tôi đã có lần phải thốt lên: “Chú ơi, sao bên ngoài chú… bình thường thế mà khi nhập vai, ánh mắt chú khiến cháu nổi da gà vì sợ” (cười)”, ông nói. Ảnh: Dân Việt. Cuối năm 2011, vai Bảy Xoài giúp nghệ sĩ Hai Nhất đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 cũng như giúp ông thoát khỏi cái bóng của Ba Cẩn. Ảnh: Giáo Dục Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với An Ninh Thủ Đô, diễn viên Hai Nhất kể vai Bảy Xoài được nhiều khán giả đón nhận. Ông nói: “Tôi sung sướng đến chảy nước mắt khi có một bà cụ rất già đến cầm tay tôi nói: “Ông đóng hay quá! Tôi nói cho ông biết, sau này ông có chết đi thì người ta cũng không quên ông đâu”. Lại có chuyện ông đạp xích lô còn định chở tôi miễn phí vì thấy tôi vào vai Bảy Xoài đạt quá, thấy ghét. Tôi hỏi anh thấy ghét tôi sao anh còn chở tôi, ông ấy cười nói: “Coi phim thấy ghét chứ gặp ngoài thì thấy vui, mà mấy ai được chở… ông trùm Năm Cam”. Tháng 8/2019, nghệ sĩ Hai Nhất nhận danh hiệu NSƯT. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Hai Nhất có con trai là diễn viên Thành Đạt. Ảnh: Vietnamnet. Xem video "Gặp lại NSƯT Thanh Loan - Nhân vật trong phim "Biệt động Sài Gòn". Nguồn HANOITV

