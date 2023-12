Dàn sao “Biệt động Sài Gòn” ra sao sau 38 năm phim lên sóng?

Biệt động Sài Gòn lên sóng năm 1985, do đạo diễn Long Vân thực hiện. Nội dung phim kể về các chiến sĩ biệt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Mới đây, đạo diễn Long Vân qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Nghệ sĩ Quang Thái vào vai trùm tình báo Tư Chung trong Biệt động Sài Gòn. Đạo diễn Long Vân chia sẻ, ông nhận ra nghệ sĩ Quang Thái hội đủ những yếu tố mà ông cần cho vai diễn, diễn xuất tốt, ngoại hình đẹp. Ảnh: Người Lao Động. Sau khi người vợ đầu tiên và người vợ thứ hai qua đời, nghệ sĩ Quang Thái tái hôn với bà Thanh Vang - một giáo viên. Khi Tư Chung của "Biệt động Sài Gòn" bị tai biến, ông được người bạn đời chăm sóc. Tối ngày 17/6/2019, nghệ sĩ Quang Thái qua đời. Ảnh: Khám Phá. Nghệ sĩ Thanh Loan được đạo diễn Long Vân mời đóng vai ni cô Huyền Trang - một nữ chiến sĩ biệt động khoác áo tu hành trong Biệt động Sài Gòn. Bà được đánh giá hóa thân thành công nữ biệt động Sài Gòn vừa dịu dàng, đằm thắm nhưng rất trung kiên, gan góc. Sau nhiều năm, khán giả vẫn nhớ và gọi bà là ni cô Huyền Trang. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Thanh Loan từng đóng các phim: Tuổi thơ, Người chưa biết nói, Bản đề án bị bỏ quên, Phương án ba bông hồng, Trời xanh qua kẽ lá, Bí mật thành phố cấm … Bà kết hôn và có hai người con không theo nghệ thuật. Ảnh: Dân Trí. Nghệ sĩ Hà Xuyên đóng vai Ngọc Mai - chiến sĩ tình báo có bí danh Z20 trong Biệt động Sài Gòn. Sau đó, bà góp mặt trong các phim: Cô gái trên sông, Lưới trời, Hướng nghiệp, Đô la trắng, Những chiếc lá thời gian, Đại gia đình... Ảnh: Tiền Phong. Theo Dân Việt, Hà Xuyên của Biệt động Sài Gòn chia sẻ trên truyền thông, bà không bỏ nghề và sẵn sàng nhận vai nếu có kịch bản thích hợp. Vài năm trước, bà được mời đóng vai mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim Em và Trịnh, nhưng bà từ chối vì cho rằng mình không thể làm tốt. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Nghệ sĩ Hà Xuyên kết hôn năm 20 tuổi. Sau khi có hai con, vợ chồng nữ diễn viên chia tay. Hiện tại, nữ diễn viên phim Biệt động Sài Gòn sống cùng chị gái tại TP.HCM. Tuy ở riêng, nhưng con cái bà vẫn thường đưa các cháu về chơi. Ảnh: Dân Việt. Nghệ sĩ Thúy An vào vai cô bán cháo vịt Ngọc Lan trong phim Biệt động Sài Gòn. Bà từng đóng các phim: Cánh đồng hoang, Mùa nước nổi, Mùa gió chướng, Vùng gió xoáy, Ván bài lật ngửa. Sau khi chồng bà - đạo diễn Hồng Sến qua đời, nữ nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh. Sau này, bà định cư tại Đức. Ảnh: Gia Đình Và Xã Hội. Nghệ sĩ Hai Nhất đóng vai phản diện Ba Cẩn trong Biệt động Sài Gòn. Ông còn tham gia các phim: Tiếng cú đêm, Kẻ giấu mặt, Con gái ông trùm, Tên cướp đêm vượt biên máu lạnh, Những người con biệt động Sài Gòn, Mùa nước nổi, Hương phù sa. Sau này, nghệ sĩ Hai Nhất tập trung kinh doanh. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. Tháng 10 vừa qua, nghệ sĩ Hai Nhất bị đột quỵ. Sau đó, ông đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Dân Trí. Diễn viên Aly Dũng đóng vai phụ - anh lính trong phim Biệt động Sài Gòn. Ở tuổi 73, ông mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 2, sống túng thiếu. Ảnh: Dân Trí. Diễn viên Thương Tín đóng Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn. Tháng 2/2021, ông nhập viện vì bị đột quỵ. Hiện tại, ông vừa ca hát vừa đóng phim để mưu sinh. Ảnh: Người Đưa Tin.Xem video "Hai cha con nghệ sĩ Thương Tín song ca". Nguồn Zing

Biệt động Sài Gòn lên sóng năm 1985, do đạo diễn Long Vân thực hiện. Nội dung phim kể về các chiến sĩ biệt động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Mới đây, đạo diễn Long Vân qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Nghệ sĩ Quang Thái vào vai trùm tình báo Tư Chung trong Biệt động Sài Gòn. Đạo diễn Long Vân chia sẻ, ông nhận ra nghệ sĩ Quang Thái hội đủ những yếu tố mà ông cần cho vai diễn, diễn xuất tốt, ngoại hình đẹp. Ảnh: Người Lao Động. Sau khi người vợ đầu tiên và người vợ thứ hai qua đời, nghệ sĩ Quang Thái tái hôn với bà Thanh Vang - một giáo viên. Khi Tư Chung của "Biệt động Sài Gòn" bị tai biến, ông được người bạn đời chăm sóc. Tối ngày 17/6/2019, nghệ sĩ Quang Thái qua đời. Ảnh: Khám Phá. Nghệ sĩ Thanh Loan được đạo diễn Long Vân mời đóng vai ni cô Huyền Trang - một nữ chiến sĩ biệt động khoác áo tu hành trong Biệt động Sài Gòn. Bà được đánh giá hóa thân thành công nữ biệt động Sài Gòn vừa dịu dàng, đằm thắm nhưng rất trung kiên, gan góc. Sau nhiều năm, khán giả vẫn nhớ và gọi bà là ni cô Huyền Trang. Ảnh: Tiền Phong. Nghệ sĩ Thanh Loan từng đóng các phim: Tuổi thơ, Người chưa biết nói, Bản đề án bị bỏ quên, Phương án ba bông hồng, Trời xanh qua kẽ lá, Bí mật thành phố cấm … Bà kết hôn và có hai người con không theo nghệ thuật. Ảnh: Dân Trí. Nghệ sĩ Hà Xuyên đóng vai Ngọc Mai - chiến sĩ tình báo có bí danh Z20 trong Biệt động Sài Gòn. Sau đó, bà góp mặt trong các phim: Cô gái trên sông, Lưới trời, Hướng nghiệp, Đô la trắng, Những chiếc lá thời gian, Đại gia đình... Ảnh: Tiền Phong. Theo Dân Việt, Hà Xuyên của Biệt động Sài Gòn chia sẻ trên truyền thông, bà không bỏ nghề và sẵn sàng nhận vai nếu có kịch bản thích hợp. Vài năm trước, bà được mời đóng vai mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim Em và Trịnh, nhưng bà từ chối vì cho rằng mình không thể làm tốt. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Nghệ sĩ Hà Xuyên kết hôn năm 20 tuổi. Sau khi có hai con, vợ chồng nữ diễn viên chia tay. Hiện tại, nữ diễn viên phim Biệt động Sài Gòn sống cùng chị gái tại TP.HCM. Tuy ở riêng, nhưng con cái bà vẫn thường đưa các cháu về chơi. Ảnh: Dân Việt. Nghệ sĩ Thúy An vào vai cô bán cháo vịt Ngọc Lan trong phim Biệt động Sài Gòn. Bà từng đóng các phim: Cánh đồng hoang, Mùa nước nổi, Mùa gió chướng, Vùng gió xoáy, Ván bài lật ngửa. Sau khi chồng bà - đạo diễn Hồng Sến qua đời, nữ nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh. Sau này, bà định cư tại Đức. Ảnh: Gia Đình Và Xã Hội. Nghệ sĩ Hai Nhất đóng vai phản diện Ba Cẩn trong Biệt động Sài Gòn. Ông còn tham gia các phim: Tiếng cú đêm, Kẻ giấu mặt, Con gái ông trùm, Tên cướp đêm vượt biên máu lạnh, Những người con biệt động Sài Gòn, Mùa nước nổi, Hương phù sa. Sau này, nghệ sĩ Hai Nhất tập trung kinh doanh. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. Tháng 10 vừa qua, nghệ sĩ Hai Nhất bị đột quỵ. Sau đó, ông đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Dân Trí. Diễn viên Aly Dũng đóng vai phụ - anh lính trong phim Biệt động Sài Gòn. Ở tuổi 73, ông mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 2, sống túng thiếu. Ảnh: Dân Trí. Diễn viên Thương Tín đóng Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn. Tháng 2/2021, ông nhập viện vì bị đột quỵ. Hiện tại, ông vừa ca hát vừa đóng phim để mưu sinh. Ảnh: Người Đưa Tin. Xem video "Hai cha con nghệ sĩ Thương Tín song ca". Nguồn Zing