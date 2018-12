Loạt scandal rúng động showbiz Việt 2018

Cuối tháng 4 vừa qua, showbiz Việt được phen "dậy sóng" quanh ồn ào Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch tố có hành vi gạ tình tục tĩu trong thời gian cùng tham gia gameshow. Ảnh: FBNV. Vụ việc càng trở nên ồn ào khi Nga My - một vũ công khá có tiếng khác cùng "tố" từng bị Phạm Anh Khoa "rủ tới khách sạn, nhà riêng lúc nửa đêm". Thậm chí sau đó, một cô gái xin giấu tên khác còn tiết lộ bị nam ca sĩ tấn công tình dục một cách thô bạo. Sau lùm xùm Phạm Anh Khoa bị tố gạ tình, nam rocker đã lên tiếng xin lỗi những cô gái đã tố cáo mình. Tuy vậy, Anh Khoa lại không khiến dư luận hài lòng bởi lời xin lỗi được cho là giả tạo, thậm chí là ngụy biện cho hành vi sai trái của mình. Cuối tháng 5 vừa qua, không chỉ làng giải trí mà cả cộng đồng giới trẻ được phen xôn xao trước vụ việc MC - BTV Minh Tiệp của Đài Truyền hình Việt Nam bị em vợ là nữ sinh 15 tuổi tên Thùy D. tố bạo hành trong gần 6 năm qua. Trả lời với báo chí, MC Minh Tiệp khẳng định không có chuyện bạo hành như thông tin trên mạng và tin rằng gia đình bên vợ sẽ bảo vệ anh. Trong khi đó, làm việc với cơ quan chức năng, bố vợ MC Minh Tiệp xác nhận MC này có bạt tai em gái vợ lúc nóng giận nhưng không có chuyện bạo hành thường xuyên. Sau sự việc chưa có hồi kết này, nhiều sao Việt trong đó có MC Phan Anh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nghệ sĩ Vân Dung... lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước thông tin liên quan đến vụ bạo hành. Đầu tháng 9/2018, showbiz Việt được phen rúng động trước thông tin đường dây chân dài bán dâm nghìn USD có Á hậu, diễn viên, MC... bị phanh phui. Ảnh: Cơ quan công an. Đây được xem là đường dây mại dâm "khủng" nhất Việt Nam, bởi giá đi khách của một "chân dài" lên tới từ 7- 25 ngàn USD/lượt. Đáng chú ý, hai "chân dài" bán dâm bị bắt quả tang là Á hậu T.D và diễn viên kiêm MC C.V đều đang "nổi như cồn" trên mạng. Tháng 3/2018, vụ án nam ca sĩ hội chợ Châu Việt Cường bị ảo giác do dùng ma túy, nhét tỏi vào mồm khiến nữ 9X tử vong gây chấn động dư luận. Ảnh: Zing.Sau sự việc, rất nhiều sao Việt như nghệ sĩ Vượng Râu, ca sĩ Lâm Chấn Khang, Pha Lê... đã lên tiếng bày tỏ cảm giác "sốc, kinh khủng" khi nghe thông tin về vụ án giết người của đồng nghiệp. Ảnh: FBNV.

