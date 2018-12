Loạt sao Việt dính scandal vạ miệng gây “bão” 2018

Trong số những sao Việt dính scandal "vạ miệng" năm 2018, nữ diva làng nhạc Việt - ca sĩ Mỹ Linh cũng không phải là một ngoại lệ. Hồi tháng 10, giọng ca "Hương ngọc lan" bị chỉ trích gay gắt khi bày tỏ quan điểm quanh dự án xây dựng “nhà hát 1.500 tỷ” ở Thủ Thiêm (TP HCM) - điểm nóng của thành phố. Ảnh: Đại Ngô NAG. Theo đó, trong khi nhiều người phản đối dữ dội xây dựng nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm, thì ca sĩ Mỹ Linh bị cho là đi ngược với số đông khi tỏ ý ủng hộ dựng án này, kèm theo đó là quan điểm: "Các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng. Nhưng đừng phản đối vì lý do "dân không cần ba-lê và nhạc giao hưởng". Ai cho các bạn quyền phán xét đó". Trước áp lực từ cộng đồng mạng, nữ diva đã gỡ dòng trạng thái gây tranh cãi, thay vào đó là một bài giải thích. Từ sự việc này, Mỹ Linh cũng nhận ra rằng: "Một việc cho dù mình có thành ý nhưng vẫn có thể bị hiểu sai nên bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này". Cuối tháng 10, giữa lúc ca khúc "Như lời đồn" do Khắc Hưng sáng tác đang gây tranh cãi vì cách đặt tên, Khắc Việt lên trang Facebook cá nhân công khai chửi bới và dọa nạt những người đang công kích em trai mình. Sau đó, Khắc Việt đã nhanh chóng xóa dòng status "chửi đổng" của mình lý do sợ ảnh hưởng đến em trai Khắc Hưng chứ không phải do sợ dư luận, sợ khán giả hay muốn giữ hình ảnh đẹp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc nam ca sĩ bảo vệ gia đình hay người thân là điều cần thiết nhưng không nên dùng những từ thô tục trên mạng xã hội. Từ ồn ào ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, Khắc Việt lên tiếng xin lỗi vì trong lúc say đã không kiểm soát cơn bức xúc trỗi dậy, dẫn tới những lời lẽ không hay. Nam ca sĩ thừa nhận đây cũng sẽ là bài học của anh trong chặng đường sự nghiệp sau này. Ảnh: Danviet. Trong talk show xin lỗi sau khi bị tố quấy rối tình dục được phát chiều 12/5, Phạm Anh Khoa cho rằng: "Ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi". Phát ngôn sốc của Phạm Anh Khoa khiến không luận mà nhiều sao Việt cũng lên tiếng phản đối. Ảnh cắt clip. Trước áp lực đó, nam rocker đã lên tiếng xin lỗi và xin được rút lại toàn bộ những phát ngôn trước đó. Theo anh, những phát ngôn dù bị cắt ghép nhưng sai vẫn là sai. Ảnh: Bá Ngọc. Từng được mệnh danh là "Hòa hậu quốc dân" nhờ sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng phong cách ứng xử thông minh, thế nhưng gần đây Phạm Hương dính scandal vạ miệng với chính fan của mình. Theo đó, trong lần giao lưu với fan qua một ứng dụng trên trang Instagram, nàng Hậu gây ra một làn sóng chỉ trích trong cộng đồng mạng với câu trả lời “Đầu thai kiếp sau nha em" khi được một người hâm mộ hỏi về bí quyết làm đẹp. Dù không lên tiếng sau những chỉ trích nhưng đây được xem là lần "vạ miệng" nhớ đời của người đẹp gốc Hải Phòng.

Trong số những sao Việt dính scandal "vạ miệng" năm 2018, nữ diva làng nhạc Việt - ca sĩ Mỹ Linh cũng không phải là một ngoại lệ. Hồi tháng 10, giọng ca "Hương ngọc lan" bị chỉ trích gay gắt khi bày tỏ quan điểm quanh dự án xây dựng “nhà hát 1.500 tỷ” ở Thủ Thiêm (TP HCM) - điểm nóng của thành phố. Ảnh: Đại Ngô NAG. Theo đó, trong khi nhiều người phản đối dữ dội xây dựng nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm, thì ca sĩ Mỹ Linh bị cho là đi ngược với số đông khi tỏ ý ủng hộ dựng án này, kèm theo đó là quan điểm: "Các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng. Nhưng đừng phản đối vì lý do "dân không cần ba-lê và nhạc giao hưởng". Ai cho các bạn quyền phán xét đó". Trước áp lực từ cộng đồng mạng, nữ diva đã gỡ dòng trạng thái gây tranh cãi, thay vào đó là một bài giải thích. Từ sự việc này, Mỹ Linh cũng nhận ra rằng: "Một việc cho dù mình có thành ý nhưng vẫn có thể bị hiểu sai nên bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này". Cuối tháng 10, giữa lúc ca khúc "Như lời đồn" do Khắc Hưng sáng tác đang gây tranh cãi vì cách đặt tên, Khắc Việt lên trang Facebook cá nhân công khai chửi bới và dọa nạt những người đang công kích em trai mình. Sau đó, Khắc Việt đã nhanh chóng xóa dòng status "chửi đổng" của mình lý do sợ ảnh hưởng đến em trai Khắc Hưng chứ không phải do sợ dư luận, sợ khán giả hay muốn giữ hình ảnh đẹp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc nam ca sĩ bảo vệ gia đình hay người thân là điều cần thiết nhưng không nên dùng những từ thô tục trên mạng xã hội. Từ ồn ào ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, Khắc Việt lên tiếng xin lỗi vì trong lúc say đã không kiểm soát cơn bức xúc trỗi dậy, dẫn tới những lời lẽ không hay. Nam ca sĩ thừa nhận đây cũng sẽ là bài học của anh trong chặng đường sự nghiệp sau này. Ảnh: Danviet. Trong talk show xin lỗi sau khi bị tố quấy rối tình dục được phát chiều 12/5, Phạm Anh Khoa cho rằng: "Ở showbiz, vỗ mông nhau cũng là cách chào hỏi". Phát ngôn sốc của Phạm Anh Khoa khiến không luận mà nhiều sao Việt cũng lên tiếng phản đối. Ảnh cắt clip. Trước áp lực đó, nam rocker đã lên tiếng xin lỗi và xin được rút lại toàn bộ những phát ngôn trước đó. Theo anh, những phát ngôn dù bị cắt ghép nhưng sai vẫn là sai. Ảnh: Bá Ngọc. Từng được mệnh danh là "Hòa hậu quốc dân" nhờ sở hữu vẻ đẹp quyến rũ cùng phong cách ứng xử thông minh, thế nhưng gần đây Phạm Hương dính scandal vạ miệng với chính fan của mình. Theo đó, trong lần giao lưu với fan qua một ứng dụng trên trang Instagram, nàng Hậu gây ra một làn sóng chỉ trích trong cộng đồng mạng với câu trả lời “Đầu thai kiếp sau nha em" khi được một người hâm mộ hỏi về bí quyết làm đẹp. Dù không lên tiếng sau những chỉ trích nhưng đây được xem là lần "vạ miệng" nhớ đời của người đẹp gốc Hải Phòng.