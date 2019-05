Loạt sao nam vướng nghi vấn lộ clip, hình ảnh nhạy cảm

Tin đồn sao "nhí" Hà Duy lộ clip nóng gây xôn xao dư luận. Về phía Hà Duy, anh khẳng định anh không phải là nam thanh niên trong clip đó. Ngoài ra, phi công Hà Duy còn đăng tải tấm hình chụp góc nghiêng của anh và của nam thanh niên trong clip để mọi người so sánh. Chia sẻ trên Zing, nam diễn viên "nhí" một thời nhấn mạnh sẽ nhờ công an vào cuộc nếu tin đồn thất thiệt bị đẩy đi quá xa. Không chỉ Hà Duy, không ít sao nam Việt cũng từng vướng nghi vấn lộ clip, hình ảnh nhạy cảm. Một trong số đó là Huỳnh Anh. Phía Huỳnh Anh khẳng định đó là ảnh chế và đã gửi đơn tố cáo để truy đến cùng người đứng sau là ai. Năm 2017, loạt ảnh nhạy cảm nghi của ca sĩ Rocker Nguyễn đã được tung lên mạng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Phía Rocker Nguyễn khẳng định loạt ảnh không liên quan đến nam ca sĩ và họ đã nắm trong tay bằng chứng chứng minh loạt ảnh bị cắt ghép vụng về trên mạng xã hội. Phía Rocker Nguyễn cũng cho biết, họ đã chuyển các bằng chứng sang cơ quan chức năng, an ninh mạng nhằm truy tận gốc những người phát tán hình ảnh. Năm 2018, cư dân mạng lan truyền hình ảnh được cắt từ clip nóng nghi là của diễn viên Tiến Vũ và bạn gái. Trước ồn ào, Tiến Vũ chọn cách giữ im lặng. Phía đại diện của Tiến Vũ lại lên tiếng cho biết nam diễn viên bị một bên khác vu khống và đe dọa. Và phía Tiến Vũ sẽ có câu trả lời chính thức sau khi có kết quả điều tra từ công an. Năm 2018, Tim vướng nghi vấn lộ ảnh không mảnh vải che thân. Về phía nam ca sĩ, anh giữ im lặng chờ ồn ào qua đi. Năm 2017, người mẫu Hữu Vi gây xôn xao khi một bức ảnh được cho là của Hữu Vi đụng chạm vòng 1 của một cô gái bí ẩn. Hữu Vi thanh minh trang đăng ảnh nhạy cảm của anh là giả mạo. Ngoài ra, nam người mẫu cho biết thêm, tài khoản của anh đã bị hack. Xem video "Sao Việt đẹp không cần son phấn". Nguồn Youtube/vtc

