Loạt ồn ào hành xử kém duyên của Hoa hậu Hương Giang

Mới đây, tham gia sự kiện, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ kéo tay Hoa hậu Thùy Tiên để lên chụp ảnh cùng, “vượt mặt” Nhật Kim Anh và Lệ Nam. Ảnh: Người đưa tin Hành động của Hương Giang bị chỉ trích kém duyên dù Nhật Kim Anh và Lệ Nam đồng ý cho Thùy Tiên chen hàng. Đến nay, nữ ca sĩ chuyển giới chưa lên tiếng về ồn ào. Là người bị chen hàng, Nhật Kim Anh cho biết, Hương Giang đã gọi điện xin lỗi. “Giang nói bạn ấy muốn anh Đàm Vĩnh Hưng vui nên mới kéo Thùy Tiên lên để chụp hình theo chủ đề hoàng thượng trên ngai vàng cùng hai phi tần”, Nhật Kim Anh tiết lộ. Ảnh: Người đưa tin Hương Giang không ít lần bị chê hành xử kém duyên. Tháng 12/2022, khi Kim Duyên chủ động khoác tay Hương Giang trên sàn catwalk, nữ ca sĩ chuyển giới được cho là có hành động "hất tay" nàng á hậu. Ảnh: Bảo vệ công lý Giữa ồn ào với Kim Duyên, Hương Giang đính chính: "Cầm tay đây, chắc lúc đấy ngứa mũi chị gãi, chứ ai mà hất". Ngoài ra, nữ ca sĩ đăng tải một clip làm rõ hành động với Kim Duyên. Ảnh: Bảo vệ công lý Tháng 3/2022, trong chương trình Quý ông hoàn mỹ, khi được một thí sinh khen ngợi, Hương Giang bất ngờ lôi Lương Thùy Linh vào. "Em không cần khen chị, chị không phải là Lương Thùy Linh. Chị không thích nghe khen. OK?", Hương Giang nói. Ảnh: Tiền Phong Lý do Hương Giang đề cập đến Lương Thùy Linh là tại chương trình The next face, Lương Thùy Linh tha cho cả đội của huấn luyện viên TyhD bởi lời khen của thí sinh Thế Duy, thay vào đó loại sạch thí sinh đội huấn luyện viên H'Hen Niê. Tuy nhiên, vì Lương Thùy Linh không liên quan đến Quý ông hoàn mỹ nên câu nói của Hương Giang gây ra tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Hương Giang kém duyên khi “cà khịa” người không liên quan. Ảnh: Tiền Phong Giữa ồn ào, Hương Giang phân trần: "Gọi cho em Lương Thùy Linh bảo chị tính nhắc đến tên em trong show để thấy có sự tương tác giữa các show truyền hình thực tế khác nhau, em thấy ok không? Em bảo em không sao chị ạ, cho vui. Cảm ơn em nhiều!”. Ảnh: Tiền Phong Xem video: "Hương Giang muốn thử yêu trai trẻ, Anh Thư mở cửa đón phi công". Nguồn Đông Tây Promotion

Mới đây, tham gia sự kiện, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ kéo tay Hoa hậu Thùy Tiên để lên chụp ảnh cùng, “vượt mặt” Nhật Kim Anh và Lệ Nam. Ảnh: Người đưa tin Hành động của Hương Giang bị chỉ trích kém duyên dù Nhật Kim Anh và Lệ Nam đồng ý cho Thùy Tiên chen hàng. Đến nay, nữ ca sĩ chuyển giới chưa lên tiếng về ồn ào. Là người bị chen hàng, Nhật Kim Anh cho biết, Hương Giang đã gọi điện xin lỗi. “Giang nói bạn ấy muốn anh Đàm Vĩnh Hưng vui nên mới kéo Thùy Tiên lên để chụp hình theo chủ đề hoàng thượng trên ngai vàng cùng hai phi tần”, Nhật Kim Anh tiết lộ. Ảnh: Người đưa tin Hương Giang không ít lần bị chê hành xử kém duyên. Tháng 12/2022, khi Kim Duyên chủ động khoác tay Hương Giang trên sàn catwalk, nữ ca sĩ chuyển giới được cho là có hành động "hất tay" nàng á hậu. Ảnh: Bảo vệ công lý Giữa ồn ào với Kim Duyên, Hương Giang đính chính: "Cầm tay đây, chắc lúc đấy ngứa mũi chị gãi, chứ ai mà hất". Ngoài ra, nữ ca sĩ đăng tải một clip làm rõ hành động với Kim Duyên. Ảnh: Bảo vệ công lý Tháng 3/2022, trong chương trình Quý ông hoàn mỹ, khi được một thí sinh khen ngợi, Hương Giang bất ngờ lôi Lương Thùy Linh vào. "Em không cần khen chị, chị không phải là Lương Thùy Linh. Chị không thích nghe khen. OK?", Hương Giang nói. Ảnh: Tiền Phong Lý do Hương Giang đề cập đến Lương Thùy Linh là tại chương trình The next face, Lương Thùy Linh tha cho cả đội của huấn luyện viên TyhD bởi lời khen của thí sinh Thế Duy, thay vào đó loại sạch thí sinh đội huấn luyện viên H'Hen Niê. Tuy nhiên, vì Lương Thùy Linh không liên quan đến Quý ông hoàn mỹ nên câu nói của Hương Giang gây ra tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Hương Giang kém duyên khi “cà khịa” người không liên quan. Ảnh: Tiền Phong Giữa ồn ào, Hương Giang phân trần: "Gọi cho em Lương Thùy Linh bảo chị tính nhắc đến tên em trong show để thấy có sự tương tác giữa các show truyền hình thực tế khác nhau, em thấy ok không? Em bảo em không sao chị ạ, cho vui. Cảm ơn em nhiều!”. Ảnh: Tiền Phong Xem video: "Hương Giang muốn thử yêu trai trẻ, Anh Thư mở cửa đón phi công". Nguồn Đông Tây Promotion