Loạt lùm xùm của siêu mẫu Hà Anh trước ồn ào phát ngôn

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh bị chỉ trích vì đưa ra góc nhìn riêng được cho là không hợp lý về mẹ đẻ của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành. Ngoài ra, cô bị nghi sử dụng hình ảnh minh họa có liên quan tới quảng cáo sản phẩm. Ảnh: FB Hà Anh Hà Anh phủ nhận việc sử dụng câu chuyện, đưa ra quan điểm để quảng cáo hay nhận tiền từ bất kỳ nhãn hàng nào. Ngoài ra, siêu mẫu còn gửi lời xin lỗi đến mẹ đẻ bé gái 8 tuổi vì đặt những câu hỏi hoài nghi về việc vì sao mẹ bé lại không thể đến tìm con. Ảnh: FB Hà Anh Sau status xin lỗi, Hà Anh tiếp tục phân trần. Cô cho biết, khi viết và khi đăng tải, cô chưa được cập nhật tất cả các thông tin về vụ việc, nên có cái nhìn và quan điểm chưa tròn trịa. “Sự bức xúc xen lẫn tình thương, phẫn nộ xen lẫn đau đớn đã khiến Hà Anh sử dụng những ngôn từ khá sắc nhọn, vô tình gây hiểu nhầm về việc Hà Anh "chỉ trích" mẹ cháu bé V.A”, Hà Anh nói. Chân dài còn bày tỏ, cô sẽ chung tay với gia đình bé V.A nếu gia đình cần tới. Ảnh: FB Hà Anh Cách đây không lâu, Hà Anh vướng ồn ào cãi tay đôi với Xuân Lan. Cụ thể, xuất hiện trong buổi ra mắt chương trình The next gentleman - Quý ông hoàn mỹ với vai trò huấn luyện viên, Xuân Lan và Hà Anh tranh cãi nảy lửa về vấn đề ai huấn luyện thí sinh tốt nhất. Ảnh: Zing Giữa ồn ào, Hà Anh lên tiếng: “Nhiều bạn bè Hà Anh hỏi: "Có phải dàn dựng để tạo drama không?". Có ai dàn dựng không thì không biết chứ Hà Anh thì có sao nói vậy. Bày tỏ quan điểm cá nhân mà thôi. Như Hà Anh đã nói, vai trò của Hà Anh là một mentor là giúp các bạn tỏa sáng, chứ bản thân chẳng có điều gì cần phải chứng minh". Ảnh: FB Hà Anh Phía Xuân Lan chia sẻ trên Dân Việt về ồn ào: “Tất cả những nghệ sĩ cá tính rất rõ sẽ hay đụng nhau. Tôi cũng nói trước với ê-kíp đây không phải là chương trình nét đẹp thân thiện nên mỗi huấn luyện viên cứ thể hiện bản lĩnh của mình. Chúng tôi không phải bạn bè, cũng không yêu thương nhau nên trước sau cũng sẽ có đụng độ. Nhưng hãy yên tâm! Tất cả chúng tôi đều sẽ chuyên nghiệp nhất khi đến với chương trình". Ảnh: Sức khỏe và đời sống Năm 2012, Hà Anh bị Tuyết Lan tố chèn ép tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010. Theo Tuyết Lan, cô từng quên chào Hà Anh trong lần cả hai giáp mặt ở một studio. Ảnh: VOV Trước lời tố của Tuyết Lan, Hà Anh đáp trả. Siêu mẫu không ngần ngại kể ra những "yếu điểm" của Tuyết Lan khiến cô không trở thành quán quân, đồng thời răn dạy đàn em hãy lao động bằng chính sức lực của mình thay vì dẫm đạp lên những người khác. Ảnh: FB Hà Anh Cách đây không lâu, Hà Anh một lần nữa khẳng định không vùi dập Tuyết Lan. Siêu mẫu cho biết, cô chưa bao giờ phủ nhận tiềm năng của Tuyết Lan. Hà Anh còn khen học trò hiện tại đã trưởng thành, giỏi giang hơn rất nhiều khiến cô tự hào. Ảnh: FB Hà Anh Gần đây, Hà Anh còn đăng tải bức ảnh chụp cùng Tuyết Lan khi tham gia một show thời trang kèm chú thích: "Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ (trêu thiên hạ tí chơi)". Ảnh: FB Hà Anh Năm 2013, Hà Anh vướng ồn ào nhận mình “đang là” giám khảo của Vietnam's Next Top Model trong cuộc phỏng vấn với báo New York Fashion Times của Mỹ trong khi thực tế cô chỉ làm host mùa đầu. Chia sẻ với Vnexpress, Hà Anh cho biết, đó là một "sự nhầm lẫn trong khi nói" và không muốn bình luận gì thêm. Ảnh: FB Hà Anh Mời quý độc giả xem video "Hà Anh tổ chức sinh nhật cho con gái". Nguồn FBNV

