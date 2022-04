Loạt idol 'tóp tóp' đã triệu follow còn học giỏi

Vì thường xuyên “tấu hài” trên mạng bằng những video nhảm nhí, vui nhộn về cuộc sống thường ngày hay những tâm sự gây cười mà “Tây cột điện” thường bị cộp mác là có thành tích học tập không mấy xuất sắc.

Cho đến cuối năm 2021, khán giả phải bật ngửa khi biết anh chàng là học bá ngầm. Anh chàng khiến mọi người ngạc nhiên khi trở thành thủ khoa đầu ra Học viện Ngoại giao

Không chỉ là thủ khoa ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, anh chàng còn là thành viên đội tuyển tham gia kỳ thi diễn án Luật sở hữu trí tuệ cấp khu vực tổ chức tại Singapore (tháng 3/2019), Vô địch vòng Quốc gia cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo quốc tế và đại diện Việt Nam thi đấu vòng quốc tế tại Hong Kong (2020).

Ngoài ra chàng trai trẻ còn được chọn mặt gửi vàng khi là Đại sứ của Winter Camp Sexpress - 1 dự án của AIESEC (AIESEC là tổ chức thanh niên quốc tế và là nền tảng toàn cầu cho người trẻ khám phá và phát triển tiềm năng lãnh đạo của mình). Rufino Aybar tham gia nhiều kì thi trong ngành Luật quốc tế

Bên cạnh đó, Rufino Aybar còn đạt nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa như giải Nhất giải đấu Quần vợt do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức, giải Nhất cuộc thi Amazing Race tại Đại hội Thể thao DAV’s Games 2018, từng là CTV dịch talkshow cho một chương trình của VTV4. Vì ở Việt Nam từ bé nên anh chàng Tây Cột Điện cũng cực kì thành thạo ngôn ngữ này nhé. Anh chàng cũng thạo 3 ngoại ngữ là: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha.

Châu Anh (2003): Rich kid, Sinh viên Đại học New York (Mỹ)

Châu Anh là rich kid Gen Z hot nhất nhì mạng xã hội, cô nàng nổi lên bởi những video khoe cuộc sống sang chảnh, tiêu đến tiền tỷ mỗi ngày, hiện nay cô nàng đang sở hữu kênh TikTok 1,5 follower.

Không chỉ dừng lại ở việc hưởng thụ khối tài sản kếch xù, Chao còn khiến người ta ngưỡng mộ vì thành tích học tập xuất sắc, học toàn trường top đầu lại có học phí đắt đỏ.

Trong đó, trường cấp 3 của cô là trường quốc tế Anh Hà Nội - ngôi trường dành cho con nhà giàu hàng đầu ở thủ đô. Sau khi hoàn thành chương trình cấp 3, Chao nhận học bổng từ Đại học New York - ngôi trường xếp hạng thứ 35 toàn thế giới đồng thời là trường tư thục có học phí cao nhất nước Mỹ.

Nói qua một chút về trường Đại học của Chao thì Đại học New York là một trong những trường học danh tiếng và tất nhiên đi kèm cũng là sự khó nhằn trong các môn học. Trường có chất lượng đào tạo thuộc top đầu thế giới. 10X có thành tựu đáng nể trong nhiều lĩnh vực, đạt giải thưởng danh giá như 36 giải Nobel; hơn 30 huy chương quốc gia Hoa Kỳ về Khoa học, công nghệ và đổi mới; hơn 30 giải thưởng Pulitzer; hơn 30 giải Oscard... Hiện có 17 tỷ phú trên thế giới từng học tại Đại học New York.

Sau màn khoe nhẹ hai bài kiểm tra đạt điểm gần tuyệt đối, Chao tiếp tục khiến dân tình “sốc nặng” bằng bảng điểm toàn A vs A+ các môn học của mình.

Dù phải học online lại lệch múi giờ nhưng rich kid vẫn hoàn thành xuất sắc chương trình học, đạt điểm tuyệt đối thế này thì quả là đáng nể. Chưa kể, để đạt được điểm A trong chương trình đại học ở Mỹ vốn đã khó với sinh viên bản địa, với sinh viên quốc tế còn khó hơn nhiều. Thành tích học tập siêu khủng tại Đại học New York của cô nàng

Ly Biết Tuốt (2003): Nữ sinh Ngoại Thương, đỗ Đại học top đầu thế giới

Ngoài việc là một KOL và TikToker nổi tiếng, Nguyễn Phương Ly (sinh năm 2003, Hà Nội) còn khiến netizen “trầm trồ” trước thành tích học tập đáng nể.

Cô bạn Gen Z tài năng này từng là cựu học sinh chuyên Sử của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và đang theo học ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Và mới đây, “Ly Biết Tuốt” đã đăng tải khoảnh khắc đậu đại học top đầu thế giới trên kênh TikTok có hơn 800 nghìn lượt theo dõi của mình. Cô bạn 2K3 đã trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học KU Leuven (Vương quốc Bỉ).

Theo Phương Ly chia sẻ, sau học kỳ đầu, cô bạn nhận thấy môi trường đại học khá giống “trường Ams mở rộng”. Vì thế, Ly muốn tìm kiếm một nơi khác biệt hoàn toàn so với những gì mình trải nghiệm.

Được biết, Đại học KU Leuven được xếp hạng 40 trong số các trường đại học hàng đầu trên thế giới theo Times Greater Education, đứng thứ 80 của QS World University Rankings và đứng vị trí thứ 100 theo Xếp hạng học thuật của các trường đại học trên toàn thế giới.

Trong tương lai, cô nàng dự định học tiếp Thạc sĩ và có một công việc kinh doanh riêng.

Khánh Vy (1998): Hot girl 7 thứ tiếng

Ít ai biết rằng ngoài vai trò là YouTuber, Khánh Vy còn lấn sân sang TikTok. Sau hơn 1 năm hoạt động, kênh TikTok của cô nàng đã đạt 1,4 triệu follower và hơn 13,9 triệu lượt thích. Kênh TikTok của cô nàng Khánh Vy

Khác với nền tảng Youtube, kênh TikTok của Khánh Vy tập trung khai thác nhiều nội dung hơn, không chỉ là các tips học tiếng Anh thông thường, phổ cập từ vựng mới mà cô nàng còn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của bản thân.

Và đó có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến thành tích học của Khánh Vy trải đều suốt cả cấp 3 lẫn lên đại học.

Cô nàng nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" khi xuất hiện trong clip đùa vui cùng bạn bè với nhiều thứ tiếng khác nhau (Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt)... Khánh Vy khẳng định "thương hiệu" học giỏi từ thời học sinh

MC Đường Lên đỉnh Olympia từng theo học trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường đình đám bậc nhất miền Trung và thi đỗ Học viện Ngoại giao với 28,3 điểm.

Chính vì thành tích học tập tốt cộng với tính cách hướng ngoại, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Khánh Vy đã được mời tham gia rất nhiều chương trình nổi tiếng.

Một số thành tích hoạt động ngoại khóa đáng nể khi còn là sinh viên như:

- Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức.

- Một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Cô nàng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc tại Học viện ngoại giao

Năm vừa qua là một năm thành công của cô nàng khi Khánh Vy được dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, Ielts Face Off và trở thành KOLs hot nhất nhì cộng đồng mạng.

Hiện tại Khánh Vy đã tốt nghiệp loại giỏi Học viện Ngoại giao, đồng thời cô còn sở hữu kênh Youtube 1,5 triệu người đăng ký và kênh TikTok 1,4 triệu follower.

Khánh Vy cũng khiến dân tình phải xuýt xoa khi tổng kết 50 điều bản thân làm được trong 10 năm qua. Toàn là những thứ "phát ghen" lên như: Tậu xe hơi, mua đất cho bố mẹ, làm đại sứ nhiều quốc gia...

Khánh Vy đã thực sự truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt với những bạn đam mê ngôn ngữ khi có series chuyên học Tiếng Anh với nhiều phần như: VyTalk, VyVocal...

Trên trang cá nhân Facebook, cô bạn cũng thường xuyên chia sẻ các bí quyết học hành, động viên học sinh mỗi khi đến kì thi lớn trong đời...

Khánh Vy từng chia sẻ về bí quyết của mình: "Bất cứ nghề nào cũng cần có sự sáng tạo để tạo ra chất riêng, và để công chúng không bị nhàm chán trước hình ảnh của mình, không bị nhầm lẫn với bất kì ai".

Có điều kiện để học tập là điều không thể phủ nhận đối với các bạn TikToker Gen Z này, tuy nhiên nhờ sự tác động của dàn “con nhà người ta” nổi đình nổi đám này mà nhiều người đã được truyền động lực và kỹ năng mềm trong quá trình học tập của mình.

