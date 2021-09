Loạt ảnh tình bể bình của Á hậu Trà My và chồng đại gia

Ngô Trà My giành danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Năm 2016, cô lên xe hoa. Ông xã của Á hậu Trà My là doanh nhân Lê Hoàn, lớn hơn cô 13 tuổi. Sau khi lấy chồng, Á hậu Trà My rất hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cô tập trung chăm lo cho chồng con. Trà My được chồng chiều chuộng. Cô từng "than thở" chồng bắt mỗi ngày phải xách một chiếc túi hàng hiệu, ép đeo nhẫn kim cương, không được tự lái xe vì phải có tài xế riêng đưa rước. Dịp 20/10, Valentine hay Halloween, ông xã của Trà My đều dành thời gian đưa vợ con đi ăn. 5 năm kết hôn, vợ chồng Trà My vẫn mặn nồng như mới hẹn hò. Cả hai thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào mọi lúc mọi nơi. Nàng á hậu và chồng đại gia có không ít khoảnh khắc tình bể tình.Ông xã của Trà My không chỉ chiều chuộng vợ con mà còn có vẻ ngoài phong độ. Trà My có cuộc sống sang chảnh sau khi kết hôn. Bên cạnh thời gian chăm sóc gia đình, nàng á hậu hỗ trợ ông xã điều hành công việc kinh doanh. Trà My có con gái đầu lòng năm 24 tuổi. Con gái của Trà My năm nay 5 tuổi, có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn. Nàng á hậu dự định sẽ sinh thêm con thứ hai khi con gái đầu vào lớp 1. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

