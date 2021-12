Loạt ảnh mặn nồng của Khánh My - Tiến Vũ trước khi chia tay

Khánh My - Tiến Vũ mới chia tay. Trên trang cá nhân, Tiến Vũ cho biết, cả hai rất yêu và hợp nhau về mọi mặt nhưng không thể cùng nắm tay nhau bước tiếp. Ảnh: Vietnamnet Tiến Vũ cảm ơn tình cũ. “Cảm ơn em đã thật sự cố gắng tử tế với tôi 4 năm qua. Chúc em sống tốt và đạt được những điều to lớn hơn mà em mong muốn với cuộc sống mà em chọn”, Tiến Vũ viết. Ảnh: Vietnamnet Trong 4 năm hẹn hò, Tiến Vũ và Khánh My thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau. Ảnh: Vietnamnet Tiến Vũ hôn má người yêu hơn 3 tuổi. Ảnh: FBNV Cặp đôi trao nhau nụ hôn đắm đuối vào một dịp Halloween. Ảnh: FBNV Ngày còn hẹn hò, Tiến Vũ và Khánh My thường xuyên đi du lịch. Ảnh: FBNV Khánh My thích chăm sóc Tiến Vũ. Ở nhà, cô thường vào bếp nấu ăn cho người yêu. Ảnh: Công lý và xã hội Tiến Vũ cũng chăm sóc Khánh My chu đáo. Ảnh: Dân Trí Khánh My từng chia sẻ: “Tiến Vũ luôn quan tâm, nâng niu, chiều chuộng và rất tâm lý. Tiến Vũ muốn tôi làm cô dâu của anh ấy". Ảnh: Thế giới trẻ Tiến Vũ hết lời khen ngợi Khánh My. Ảnh: Thế giới trẻ “My khác biệt với những người con gái khác. Cô ấy rất thông minh. Trước giờ, tôi chưa yêu ai quá 1 năm. My là người đầu tiên yêu 3 năm”, Tiến Vũ từng bày tỏ. Ảnh: Công lý và xã hội Trong cuộc phỏng vấn với Vnexpress vào đầu tháng 12/2021, Khánh My chia sẻ, cô không nói nhiều về bạn trai để giữ sự bình yên, tôn trọng nhau vì nếu lỡ có chia tay, sẽ không khiến dư luận bàn tán. Ảnh: Dân Việt Trước tuyên bố chia tay của Tiến Vũ, Khánh My vẫn giữ im lặng. Ảnh: Dân Việt Xem video "Khánh My tập thể dục". Nguồn FB Khánh My

