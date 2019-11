MC Hoàng Oanh nhớ màn cầu hôn của chồng Tây trước thềm đám cưới

Đám cưới của MC Hoàng Oanh và doanh nhân Jack sẽ được tổ chức vào ngày 1/12 tới đây tại TP HCM. Trước thềm đám cưới, Hoàng Oanh khoe bức ảnh cưới đẹp như cổ tích. Trong ảnh, ông xã của nữ MC quỳ gối cầu hôn. Cả hai trông như hoàng tử, công chúa. Ngoài bức ảnh cưới, Hoàng Oanh tiết lộ về màn cầu hôn. “Khi người ta hứa với bạn: 27 anh về! Và 25 đã xuất hiện trước mặt. Yes, I do! (Tạm dịch: Em đồng ý)", nữ MC chia sẻ. Sau khi xác nhận chuyện kết hôn, Hoàng Oanh hồi hộp đếm ngược từng ngày làm đám cưới. Gần đây, nữ MC khoe ảnh đi thử váy cưới nhưng vắng mặt chồng. Tất cả váy cưới được sử dụng trong hôn lễ của Hoàng Oanh do NTK Trương Thanh Hải chuẩn bị. Hoàng Oanh chọn những thiết kế không quá cầu kỳ mà có hoa văn cùng các đường nét tinh tế. Hoàng Oanh khoe khéo những đường cong gợi cảm trong mẫu váy cưới của NTK Trương Thanh Hải. Chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới, Hoàng Oanh tâm sự; "Còn chưa biết làm vợ như thế nào mà mặt hớn hở quá vậy cô Oanh". Hoàng Oanh vẫn đi làm MC khi đám cưới cận kề. Nữ MC xinh đẹp trước ngày lên xe hoa. Sau đám cưới, Hoàng Oanh vẫn sống và làm việc ở Việt Nam. Còn ông xã của cô sẽ đi về giữa Việt Nam và Singapore.Ông xã của Hoàng Oanh là người Mỹ hiện làm việc ở Singapore. Cả hai yêu nhau được 2 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Mời quý độc giả xem video "Hoàng Oanh trả lời thư của người hâm mộ". Nguồn Youtube nhân vật

Đám cưới của MC Hoàng Oanh và doanh nhân Jack sẽ được tổ chức vào ngày 1/12 tới đây tại TP HCM. Trước thềm đám cưới, Hoàng Oanh khoe bức ảnh cưới đẹp như cổ tích. Trong ảnh, ông xã của nữ MC quỳ gối cầu hôn. Cả hai trông như hoàng tử, công chúa. Ngoài bức ảnh cưới, Hoàng Oanh tiết lộ về màn cầu hôn. “Khi người ta hứa với bạn: 27 anh về! Và 25 đã xuất hiện trước mặt. Yes, I do! (Tạm dịch: Em đồng ý)", nữ MC chia sẻ. Sau khi xác nhận chuyện kết hôn, Hoàng Oanh hồi hộp đếm ngược từng ngày làm đám cưới. Gần đây, nữ MC khoe ảnh đi thử váy cưới nhưng vắng mặt chồng. Tất cả váy cưới được sử dụng trong hôn lễ của Hoàng Oanh do NTK Trương Thanh Hải chuẩn bị. Hoàng Oanh chọn những thiết kế không quá cầu kỳ mà có hoa văn cùng các đường nét tinh tế. Hoàng Oanh khoe khéo những đường cong gợi cảm trong mẫu váy cưới của NTK Trương Thanh Hải. Chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới, Hoàng Oanh tâm sự; "Còn chưa biết làm vợ như thế nào mà mặt hớn hở quá vậy cô Oanh". Hoàng Oanh vẫn đi làm MC khi đám cưới cận kề. Nữ MC xinh đẹp trước ngày lên xe hoa. Sau đám cưới, Hoàng Oanh vẫn sống và làm việc ở Việt Nam. Còn ông xã của cô sẽ đi về giữa Việt Nam và Singapore. Ông xã của Hoàng Oanh là người Mỹ hiện làm việc ở Singapore. Cả hai yêu nhau được 2 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Mời quý độc giả xem video "Hoàng Oanh trả lời thư của người hâm mộ". Nguồn Youtube nhân vật