Lệ Quyên đẹp chất ngất khi du hí cùng "tình trẻ" ở Đà Lạt

Lệ Quyên vừa chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong chuyến du lịch dịp cuối tuần ở Đà Lạt cùng con trai và "tình trẻ" Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ diện trang phục gợi cảm, khoe vòng eo thon thả. "Nữ hoàng phòng trà" tạo dáng thần thái kiêu kỳ, xinh đẹp. Trong loạt ảnh khác, Lệ Quyên sành điệu, đẹp chất ngất. Được biết Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu có chuyến du hí Đà Lạt, Lâm Đồng. Trong chuyến đi, con trai của Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy - Kỳ Anh cũng có mặt. Lệ Quyên khoe ảnh cậu con trai lớn phổng phao cùng dòng chia sẻ: "Con là cậu bé may mắn lắm bởi con được đi thăm rất nhiều nước trên thế giới trong những chuyến lưu diễn của mẹ, được hưởng thụ gần như tất cả các công trình vĩ đại dù năm nay con mới 10 tuổi. Trong ký ức của mình, con nhớ như in và vẫn nhắc vanh vách từng nơi con đến". "Lần này, mẹ con mình trải nghiệm sự hoang sơ tuyệt đẹp đúng nghĩa. Nhìn con, mẹ giật mình, con lớn thật rồi. Yêu con, cậu bé thiện lành", Lệ Quyên bày tỏ. Trong chuyến du lịch, dù Lệ Quyên đi cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu nhưng cặp đôi hạn chế khoe ảnh chung. Trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu đăng ảnh chân dung của bản thân mà không có mặt Lệ Quyên. Chàng người mẫu trẻ hé lộ ảnh bên Lệ Quyên nhưng chỉ chụp đôi chân, khoe giầy đôi cùng bạn gái. Hình ảnh bảnh bao của Lâm Bảo Châu ở Đà Lạt. Mới đây, Lệ Quyên gây bất ngờ khi chia sẻ ảnh "tình trẻ" kèm với dòng trạng thái gây chú ý: "Last night so so happy" (Tạm dịch: Đêm qua thật sự rất hạnh phúc). Lệ Quyên còn check-in ở tiệm bánh Thành Hôn. Đặc biệt, khoảnh khắc Lâm Bảo Châu thân thiết bên con trai của Lệ Quyên khiến nhiều người thích thú. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của con trai và "tình trẻ" của Lệ Quyên rất tốt đẹp. Xem video "Lệ Quyên hát Tình lỡ". Nguồn Youtube/ Quang Lê:

