Lấy chồng doanh nhân, hoa hậu từ bỏ danh hiệu giờ ra sao?

Ông xã của Đặng Thu Thảo là doanh nhân Phúc Thành. Anh và nàng hoa hậu hẹn hò 3 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Thu Thảo mang bầu cặp quý tử. Người đẹp chia sẻ, cô tăng hơn 20 kg trong thời gian bầu bí. Nàng hoa hậu đến từ Cần Thơ khoe bụng bầu trong những tháng cuối thai kỳ. Tháng 8 vừa qua, Đặng Thu Thảo hạ sinh cặp quý tử - bé Đăng Minh và Quốc Vượng. Ảnh: Thời đại plus 2 nhóc tì nhà Thu Thảo kháu khỉnh, đáng yêu và có nhiều nét giống nhau. Ảnh: Thời đại plus Vì dịch COVID-19, gia đình người đẹp quyết định không chia sẻ nhiều thông tin về hai con trai mới sinh, tránh việc nhiều người đến thăm. Ảnh: Thời đại plus Sau khi sinh con, Thu Thảo trở lại với việc bán hàng online. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Mới đây, người đẹp lên tiếng khi đọc được thông tin "tích cực bán hàng online dù lấy chồng đại gia". Thu Thảo cho biết, chồng của cô chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, không phải đại gia. Cô nói thêm: "Bán hàng thì dù có là ai đi chăng nữa, việc kinh doanh lớn nhỏ gì miễn không phạm pháp là được. Thảo hiện vẫn ổn, nội ngoại hỗ trợ hết mình, chồng yêu thương, chăm lo, chuẩn ông bố bỉm sữa, người chồng quốc dân, nên Thảo mới có thời gian bán hàng tích cực, bỏ thêm ống heo cho con mua bỉm sữa phụ tiếp chồng". Thu Thảo cũng lên tiếng trước hình ảnh đi dép tổ ong bị cho là xuề xòa. "Dép tổ ong mang trong nhà êm, mềm, mát, không trượt chân khi bế baby thì quá lý tưởng, vậy tại sao gọi là xuề xòa nhỉ? Mà mẹ bỉm xuề xòa tí thì mới gọi mẹ bỉm chứ, miễn các con ăn ngoan, ngủ ngoan là vui lắm rồi!", Thu Thảo chia sẻ. Xem video "Đặng Thu Thảo mừng sinh nhật chồng". Nguồn FBNV

Ông xã của Đặng Thu Thảo là doanh nhân Phúc Thành. Anh và nàng hoa hậu hẹn hò 3 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Thu Thảo mang bầu cặp quý tử. Người đẹp chia sẻ, cô tăng hơn 20 kg trong thời gian bầu bí. Nàng hoa hậu đến từ Cần Thơ khoe bụng bầu trong những tháng cuối thai kỳ. Tháng 8 vừa qua, Đặng Thu Thảo hạ sinh cặp quý tử - bé Đăng Minh và Quốc Vượng. Ảnh: Thời đại plus 2 nhóc tì nhà Thu Thảo kháu khỉnh, đáng yêu và có nhiều nét giống nhau. Ảnh: Thời đại plus Vì dịch COVID-19, gia đình người đẹp quyết định không chia sẻ nhiều thông tin về hai con trai mới sinh, tránh việc nhiều người đến thăm. Ảnh: Thời đại plus Sau khi sinh con, Thu Thảo trở lại với việc bán hàng online. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Mới đây, người đẹp lên tiếng khi đọc được thông tin "tích cực bán hàng online dù lấy chồng đại gia". Thu Thảo cho biết, chồng của cô chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, không phải đại gia. Cô nói thêm: "Bán hàng thì dù có là ai đi chăng nữa, việc kinh doanh lớn nhỏ gì miễn không phạm pháp là được. Thảo hiện vẫn ổn, nội ngoại hỗ trợ hết mình, chồng yêu thương, chăm lo, chuẩn ông bố bỉm sữa, người chồng quốc dân, nên Thảo mới có thời gian bán hàng tích cực, bỏ thêm ống heo cho con mua bỉm sữa phụ tiếp chồng". Thu Thảo cũng lên tiếng trước hình ảnh đi dép tổ ong bị cho là xuề xòa. "Dép tổ ong mang trong nhà êm, mềm, mát, không trượt chân khi bế baby thì quá lý tưởng, vậy tại sao gọi là xuề xòa nhỉ? Mà mẹ bỉm xuề xòa tí thì mới gọi mẹ bỉm chứ, miễn các con ăn ngoan, ngủ ngoan là vui lắm rồi!", Thu Thảo chia sẻ. Xem video "Đặng Thu Thảo mừng sinh nhật chồng". Nguồn FBNV