“Lật mặt 6” của Lý Hải cháy vé tại Úc, New Zealand

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Lật mặt 6" của Lý Hải. Nguồn video Lý Hải

Ekip “Lật mặt 6” cho biết, lịch bán vé sớm được ấn định mở cổng vào lúc 7h sáng (giờ địa phương) ngày 6/7, thế nhưng chỉ sau 1 giờ mở bán chính thức, đơn vị phát hành phim tại Úc, New Zealand đã báo tin “chấn động” - vé đã được bán hết trên toàn bộ hệ thống rạp tại 2 quốc gia này.



“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả, bà con đã yêu mến và ủng hộ bộ phim “Lật mặt 6” cũng như series “Lật mặt” của Lý Hải Productions. Kỷ lục tuyệt vời này là điều trên cả mong đợi, vì thế tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn quý bà con, quý khán giả rất nhiều”, đạo diễn Lý Hải chia sẻ.

“Lật mặt 6” ra mắt khán giả Việt Nam vào dịp lễ 30/4 – 1/5, là phần phim nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn sự yêu mến đón xem của khán giả. Phim từng gây sốt phòng vé và đạt doanh thu khủng trong nước. Trước khi công chiếu tại Úc, New Zealand, “Lật mặt 6 - Tấm vé định mệnh” với tên tiếng Anh "Face Off: The Ticket Of Destiny" đã có hơn 3 tuần “oanh tạc” thị trường Mỹ và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con kiều bào nơi đây. Bên cạnh đó, phim còn nhận sự ủng hộ của bạn bè quốc tế khi đã có khán giả nước ngoài bỏ tiền mua vé vào rạp xem phim. Ngoài việc thuận lợi trong khâu phát hành thì sự đón nhận của khán giả ở thị trường khó tính như Mỹ đã cho thấy sức “nóng” của phim này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lý Hải cho biết, việc một khán giả quốc tế bỏ tiền mua vé vào rạp xem phim “Lật mặt 6” là điều khiến bản thân anh cũng như ê-kíp hết sức vui mừng, hạnh phúc, bởi theo Lý Hải thì: “Phim Việt Nam ở thị trường quốc tế hầu như chưa có chỗ đứng. Việc mình treo poster một bộ phim Việt Nam ở cụm rạp nước ngoài để khán giả quốc tế mua vé vào xem là điều rất hiếm và rất khó khăn. Nên khi “Lật mặt 6” được khán giả quốc tế ủng hộ là điều khiến bản thân tôi cũng như ê-kíp rất vui mừng, hạnh phúc, vinh dự”.

“Lật mặt 6” lập kỷ lục bán vé tại Úc và New Zealand. Ảnh: ĐPCC

Ngoài niềm vui “Lật mặt 6” lập kỷ lục bán vé tại Úc và New Zealand, Lý Hải cũng bày tỏ hy vọng bà con kiều bào nơi đây sẽ giới thiệu cho bạn bè quốc tế cùng đến xem và trải nghiệm với phim Việt. “Đây là giai đoạn phim Việt đang chập chững giới thiệu với cộng đồng người nước ngoài, nên để phim Việt được đến với đông đảo bạn bè quốc tế tôi hy vọng bà con kiều bào Việt Nam hãy chung tay giúp sức làm một nhịp cầu”.

Lý Hải cho biết, nhờ thương hiệu “Lật mặt” đã được mọi người biết đến và tin tưởng nên “Lật mặt 6” ra rạp tại Úc và New Zealand khá thuận lợi. Anh và ê-kíp cũng bày tỏ hy vọng sắp tới phim sẽ được tiếp cận với đông đảo khán giả trong khu vực Đông Nam Á.

Đạo diễn Lý Hải. Ảnh: ĐPCC

"Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" đem đến một câu chuyện mới lạ xoay quanh nhóm 6 người bạn thân cùng lớn lên ở làng nghề làm chiếu truyền thống. Vì ma lực đồng tiền họ đã vượt khỏi giới hạn lằn ranh đạo đức để đào mộ người bạn đã chết nhằm truy tìm tấm vé số trúng 136,8 tỷ đồng. Rồi khi có tấm vé số trong tay, họ lại truy đuổi nhau để độc chiếm tấm vé đổi đời kéo theo bao bi kịch cho chính họ và gia đình họ.

"Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" quy tụ những tên tuổi của những diễn viên chắc tay như: Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh, Thanh Thức cùng dàn diễn viên mới tài năng như Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Diệp Bảo Ngọc, Tú Tri, Quỳnh Như, Tạ Lâm, bé Thuỳ Linh... Phim sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp ở Úc và New Zealand từ ngày 20/7 với các suất chiếu: 18h15, 19h, 20h30.