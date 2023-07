Sự nghiệp sáng chói của Coco Lee trước khi qua đời

Coco Lee sinh năm 1975 ở Hong Kong. Năm 9 tuổi cô cùng gia đình chuyển tới San Francisco, Mỹ sinh sống. Năm 1991, ở tuổi 16, Coco Lee giành giải Hoa hậu tuổi teen Chinatown San Francisco (Miss Teen Chinatown San Francisco). (Ảnh: SCMP) Sau khi tốt nghiệp trung học ở Mỹ năm 1993, cô đi du lịch Hong Kong và tham gia cuộc thi hát do đài TVB tổ chức "TVB New Talent Singing Contest" với ý định tham gia cho vui. Ngờ đầu Coco Lee giành giải nhì với bài hit "Run to You" của Whitney Houston. "Khi đó tôi mới 18 tuổi và dự định chuẩn bị vào đại học. Nhưng ngờ đâu tôi lại có cơ hội làm ca sĩ và tôi đã tự hỏi bản thân mình nên làm gì", Coco Lee tâm sự. (Ảnh: chillinaris) Cô theo học ngành sinh học một thời gian ngắn tại Đại học California vì muốn trở thành bác sĩ nhưng đã bỏ học để theo đuổi sự nghiệp giải trí. Ở tuổi 17 Coco Lee đã ký được hợp đồng thu âm với Capital Artists - công ty từng đứng sau thành công của các ngôi sao lẫy lừng như Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh. (Ảnh: Tungstar) Coco Lee trở thành ngôi sao pop nổi tiếng châu Á vào những năm 1990-2000. Cô được nhiều người yêu mến nhờ giọng hát đầy nội lực và những buổi biểu diễn live sôi động. Năm 1996, Lee ký hợp đồng với Sony Music Entertainment và album Coco Lee của cô trở thành album bán chạy nhất năm 1996 ở châu Á. (Ảnh: AP) Coco Lee là ca sĩ hát bài "A Love Before Time" trong phim "Ngọa hổ tàng long" của đạo diễn Lý An và tháng 3/2001 cô vinh dự biểu diễn bài hát này tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 73. (Ảnh: AP) Năm 2022, Lee hát quốc ca Mỹ tại trận ra mắt Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) của siêu sao bóng rổ Trung Quốc Yao Ming, người đã bắt đầu sự nghiệp NBA của mình với Houston Rockets. Sự kiện này đã đưa Lee trở thành ca sĩ người Mỹ gốc Hoa đầu tiên hát quốc ca Hoa Kỳ tại một sự kiện thể thao lớn toàn cầu. (Ảnh: instagram) Năm 2011, Lee kết hôn với tỷ phú người Canada Bruce Rockowitz sau 8 năm hẹn hò. Đám cưới của cô được tổ chức xa hoa tại Shaw Brothers Studio ở Hong Kong với chi phí khoảng 20 triệu USD. Coco Lee không có con chung với chồng mà chỉ cùng Bruce Rockowitz nuôi dạy hai con gái riêng của ông. (Ảnh: Reuters) Tháng 2/2023, Lee cho biết cô sẽ phẫu thuật chân sau khi bị chấn thương trong lúc luyện tập vũ đạo. Nữ ca sĩ bị khuyết tật bẩm sinh ở chân trái, đồng nghĩa với việc cô phải dựa vào chân phải để di chuyển là nhiều. (Ảnh: chillinaris) Ngày 2/7/2023, Lee tự tử và được đưa tới bệnh viện Queen Mary cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Ba ngày sau, ngày 5/7/2023, cô qua đời ở tuổi 48. (Ảnh: AP) Theo hai chị gái của Lee, ngôi sao ca nhạc đã bị trầm cảm vài năm nay. Tình trạng trầm cảm của Coco Lee trở nặng trong vài tháng qua. Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram vào tháng 12, Lee nói rằng cuộc sống trong năm qua đôi khi dường như "không thể chịu nổi". (Ảnh: AP)Xem video: "Coco Lee hát A love before time". Nguồn Vietnamnet

