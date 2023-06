Lãnh Thanh đóng thiếu gia gây tranh cãi, soi loạt “tổng tài” trên phim

Lãnh Thanh đang gây chú ý khi đảm nhiệm vai Gia An - một thiếu gia giàu có được định sẵn sẽ thừa kế gia tài của bà nội trong bộ phim truyền hình "Nơi giấc mơ tìm về" của VFC. Tuy nhiên, diễn xuất và ngoại hình của Lãnh Thanh trong phim lại không nhận được lời khen của khán giả. Nhiều người nhận xét, vai diễn Gia An của Lãnh Thanh không toát lên được vẻ thiếu gia con nhà giàu. Hình ảnh ngoài đời của Lãnh Thanh được cho là bảnh bao, nam tính và hấp dẫn hơn nhiều so với vai diễn của anh trong Nơi giấc mơ tìm về. Nhan Phúc Vinh nhận được nhiều lời khen ngợi khi vào vai tổng tài trong phim Đừng làm mẹ cáu bởi vẻ ngoài lạnh lùng, đẹp trai nhưng bên trong ấm áp. Không chỉ vẻ ngoài mà diễn xuất tự nhiên của Nhan Phúc Vinh cũng rất thuyết phục khán giả. Mạnh Trường gây ấn tượng tốt với khán giả qua hai vai tổng tài: Long - thiếu gia đào hoa, giỏi giang trong Hương vị tình thân và vai Quy trong Đừng nói khi yêu. Sở hữu ngoại hình sáng láng với chiều cao nổi bật 1m82 cùng gương mặt điển trai, Mạnh Trường được mệnh danh "soái ca màn ảnh truyền hình Việt" chuyên trị những vai tổng tài đẹp trai, giàu có, khí chất. Nhân vật giám đốc Tường do Thanh Thức thủ vai trong Gạo nếp gạo tẻ (phần 1) toát lên hình ảnh tổng tài vững chãi và ấm áp. Nguyên Vũ đóng vai Đại Vương - giám đốc quyền lực của 5G Fashion trong bộ phim Quý ông 5G. Đại Vương do Nguyên Vũ thể hiện là một "tổng tài" lịch lãm, lạnh lùng và ăn mặc rất thời thượng. (Ảnh: VTV) Xem trailer phim: "Nơi giấc mơ tìm về". Nguồn VFC

Lãnh Thanh đang gây chú ý khi đảm nhiệm vai Gia An - một thiếu gia giàu có được định sẵn sẽ thừa kế gia tài của bà nội trong bộ phim truyền hình "Nơi giấc mơ tìm về" của VFC. Tuy nhiên, diễn xuất và ngoại hình của Lãnh Thanh trong phim lại không nhận được lời khen của khán giả. Nhiều người nhận xét, vai diễn Gia An của Lãnh Thanh không toát lên được vẻ thiếu gia con nhà giàu. Hình ảnh ngoài đời của Lãnh Thanh được cho là bảnh bao, nam tính và hấp dẫn hơn nhiều so với vai diễn của anh trong Nơi giấc mơ tìm về . Nhan Phúc Vinh nhận được nhiều lời khen ngợi khi vào vai tổng tài trong phim Đừng làm mẹ cáu bởi vẻ ngoài lạnh lùng, đẹp trai nhưng bên trong ấm áp. Không chỉ vẻ ngoài mà diễn xuất tự nhiên của Nhan Phúc Vinh cũng rất thuyết phục khán giả. Mạnh Trường gây ấn tượng tốt với khán giả qua hai vai tổng tài: Long - thiếu gia đào hoa, giỏi giang trong Hương vị tình thân và vai Quy trong Đừng nói khi yêu. Sở hữu ngoại hình sáng láng với chiều cao nổi bật 1m82 cùng gương mặt điển trai, Mạnh Trường được mệnh danh "soái ca màn ảnh truyền hình Việt" chuyên trị những vai tổng tài đẹp trai, giàu có, khí chất. Nhân vật giám đốc Tường do Thanh Thức thủ vai trong Gạo nếp gạo tẻ (phần 1) toát lên hình ảnh tổng tài vững chãi và ấm áp. Nguyên Vũ đóng vai Đại Vương - giám đốc quyền lực của 5G Fashion trong bộ phim Quý ông 5G. Đại Vương do Nguyên Vũ thể hiện là một "tổng tài" lịch lãm, lạnh lùng và ăn mặc rất thời thượng. (Ảnh: VTV) Xem trailer phim: "Nơi giấc mơ tìm về". Nguồn VFC