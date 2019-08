Lan Khuê tiết lộ bữa ăn đạm bạc hồi chụp hình cưới ở Châu Âu

Tháng 10/2018, Lan Khuê kết hôn với Tuấn John sau gần 1 năm hẹn hò. Trước khi đám cưới, cặp vợ chồng ngôi sao xuất ngoại chụp ảnh cưới lãng mạn.

Mới đây, Lan Khuê bất ngờ chia sẻ kỷ niệm 1 năm. Theo lời Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, ngày này năm trước cô và ông xã đã có chuyến du lịch kết hợp chụp hình cưới ở Châu Âu.

Lan Khuê ngồi nhà vác bụng bầu nhớ về bữa ăn đạm bạc hồi chụp hình cưới ở Châu Âu-1Lan Khuê ngồi nhà vác bụng bầu nhớ về bữa ăn đạm bạc hồi chụp hình cưới ở Châu Âu-2Lan Khuê ngồi nhà vác bụng bầu nhớ về bữa ăn đạm bạc hồi chụp hình cưới ở Châu Âu-3

Khi dừng chân ở thủ đô của Cộng hòa Séc - chặng cuối của chuyến đi, Lan Khuê và Tuấn John bỗng thèm món ăn quê hương kinh khủng. Sau một hồi loay hoay tìm nhà hàng Việt mà không thấy, cặp vợ chồng ngôi sao đành dùng bữa ở một quán ăn ven đường. Dù quán bé và phải xếp hàng chờ lâu, song cả hai đã có bữa đáng nhớ dù phải vừa đứng vừa thưởng thức đồ ăn trên một tấm ván kê vội.

Đến nay dù đã một năm trôi qua và đang vác bụng bầu lớn, Lan Khuê vẫn nhớ mãi về bữa ăn đạm bạc vội vàng khi ấy. Dưỡng thai ở nhà, bà xã doanh nhân họ Nguyễn ôn lại lại kỉ niệm bằng tô cơm ăn cùng đậu hũ xào giá hẹ nấu theo trí nhớ.

Lan Khuê thưởng thức món ăn nấu theo trí nhớ cách đây một năm.

"Nhớ hồi tầm này năm ngoái, đang ở Châu Âu cho chuyến du lịch kiêm chụp hình cưới. Dừng chân ở Praha là chặng cuối của chuyến đi rồi nên tôi bắt đầu nhớ nhà và thèm cơm Việt ghê gớm.

Ngày hôm đó 2 đứa quyết tâm có xa mấy cũng phải tìm được quán cơm, phở Việt thật ngon ăn cho đã đời. Sau một hồi ngẩn ngơ vì chả hiểu sao quán thì đóng cửa, quán thì đang sửa. Mãi mới tìm được một quán xa ơi là xa, lại là take away.

Kệ, bước đường cùng rồi thế là hăng hái lên đường. Đến nơi bụng đói meo, quán bé xíu xiu mà phải xếp hàng lâu ơi là lâu. Nhưng nhờ vậy mới có thời gian đọc hết menu của quán. Menu tiếng Việt đọc nghe ấm lòng dễ sợ. Hai đứa quyết định chọn phở, ngoài ra mình thèm cơm, rau lắm rồi nên chọn thêm món đậu hũ xào giá hẹ ăn với cơm.

Quán take away nhưng may là cũng có kê một tấm ván để ai vội có thể đặt đồ ăn lên tấm ván đó vừa đứng vừa ăn. Thế là mình nhanh nhanh ra giữ chỗ đứng, cũng vừa lúc đó đồ ăn nóng hổi ra lò.

Trời không phụ lòng người, cả phở và đặc biệt món cơm đậu hũ giá hẹ xào ngon đi vào truyền thuyết. Bánh phở tuy là phở khô nhưng bù lại nước lèo thơm, đậm đà nhưng vẫn thanh tao. Thịt mềm, ngọt còn đậu hũ xào giá hẹ thì nghe được vị nước mắm ngon trong miệng kèm với độ giòn của giá, hẹ cùng miếng đậu nóng hổi nhai sướng hết cả hàm.

Tới giờ trong những câu chuyện về món ăn, bữa ăn ngày hôm đó vẫn luôn trong top những bữa ăn đáng nhớ của mình. Ngày hôm nay chả ở Châu nào hết, chỉ là ở nhà ôn lại chút kỉ niệm bằng tô cơm ăn cùng đậu hũ xào giá hẹ nấu theo trí nhớ", Lan Khuê chia sẻ.