Lan Khuê phô bày cuộc sống sang giàu sau khi lấy chồng

Sau loạt ảnh khoe nhà mới khiến người hâm mộ xôn xao cách đây ít ngày, siêu mẫu kiêm Top 11 Miss World 2017 lại vừa khiến cả showbiz phải ghen tị lần thứ hai. Cụ thể là cô vừa tiếp tục phô bày cận cảnh bên trong ngôi nhà hoành tráng như lâu đài của mình. Với chú thích nhẹ nhàng “Ai tới cũng có quà mang về nha. #homewarming (ngôi nhà ấm áp)”, nhưng hình ảnh mà Lan Khuê đăng tải thì chẳng “ấm áp” chút nào mà thực sự quá “nóng”.

Lan Khuê tạo dáng sang chảnh bên trong ngôi nhà như tòa lâu đài của mình.

Lâu đài mà Lan Khuê vừa chuyển tới ở cùng gia đình chồng thực sự hoành tráng không kém gì các dinh thự quý tộc ở châu Âu. Nội thất trong nhà được dát màu vàng hoàng gia lấp lánh, không gian rộng lớn, đắt đỏ từng chi tiết. Một đoạn clip đăng tải trên instagram của Lan Khuê còn cho thấy lâu đài có hẳn một phòng chiếu phim riêng rất sang trọng.

Mừng tân gia, gia chủ còn chuẩn bị cả một cây quà rất lớn để ai tới chơi cũng có quà mang về, cho thấy sự giàu có xa hoa của những người sinh sống tại đây.

Các bức ảnh khoe nhà của Lan Khuê nhận được sự trầm trồ kinh ngạc từ người hâm mộ. Song, bên cạnh những lời khen ngợi xuýt xoa như “Đẹp quá mợ ơi. Cho em đi tham quan ngôi nhà với“, “Giống lâu đài trong truyện cổ tích quá mợ ơi“, thì Lan Khuê còn nhận phải những bình luận vô tư đến nóng mặt từ cư dân mạng.

Rất nhiều lời nhắn thú vị và đầy hài hước gửi tới siêu mẫu vừa lấy chồng đại gia như: “Chị đẹp làm dâu ở hành tinh khác rồi, không phải ở trái đất nữa“, “Nhà của vua ở đây mà“, “Nhà mợ như trung tâm dự tiệc vậy“, “Nhà như vậy chắc đi trong nhà cũng mỏi chân mợ nhỉ“, “Cầu thang nhà mợ dài như này chắc leo hết thanh xuân mới lên tới tầng 2“….

Không chỉ khiến dân tình ngưỡng mộ về cuộc sống giàu có mà Lan Khuê còn có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Theo đó, trong một dòng trạng thái mừng năm mới, Tuấn John đã vui mừng chia sẻ tin vui này với một người bạn là ảo thuật gia Petey Majik Nguyễn.

Khi Petey nói "Cái gì cũng có thể là mới bất kể có phải năm mới hay không", ông xã Lan Khuê đã phấn khích đáp lời: "True, but this year in particular, literally new everything, including a new person into this world haha" (Tạm dịch: Đúng thế, nhưng năm nay nói riêng, mọi thứ mới theo đúng nghĩa đen. Bao gồm cả việc có một người mới bước vào thế giới này.)

Dòng chia sẻ của ông xã Lan Khuê khiến dân tình tin rằng Lan Khuê đang mang thai con đầu lòng.

Dòng chia sẻ của Tuấn John khiến độc giả không khó suy đoán việc siêu mẫu Lan Khuê đã mang thai sau 2 tháng kết hôn. Đây được xem là tin rất vui với những người hâm mộ cặp đôi trai tài gái sắc này.