Thúy Ngân liên tục đón sinh nhật bên Võ Cảnh và bạn bè

Mới đây, Thúy Ngân đón sinh nhật cùng Võ Cảnh, vợ chồng Liêu Hà Trinh, vợ chồng Lê Thúy, Trương Quỳnh Anh. Ảnh: FB Thúy Ngân. Hình ảnh Thúy Ngân và Võ Cảnh nhanh chóng gây chú ý. Ảnh: FB Thúy Ngân. Thúy Ngân liên tục đón sinh nhật bên Võ Cảnh. Ảnh: FB Thúy Ngân. Thúy Ngân tổ chức sinh nhật chung cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Buổi tiệc có Võ Cảnh, S.T. Ảnh: FB Thúy Ngân. Võ Cảnh xuất hiện bên Thúy Ngân khi cô được fan tổ chức sinh nhật sớm vào tháng cuối tháng 3/2025. Ảnh: FB Thúy Ngân. Nam diễn viên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Thúy Ngân: "Mọi điều tốt đẹp và cười thật nhiều nhé em Lê Huỳnh Thuý Ngân. Happy birthday to you!". Ảnh: FB Võ Cảnh. Thúy Ngân và Võ Cảnh trở nên thân thiết sau khi đóng chung phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Ảnh: FB Thúy Ngân. Từ năm 2024 đến nay, nhiều khán giả đẩy thuyền Thúy Ngân và Võ Cảnh. Ảnh: FB Thúy Ngân. Võ Cảnh thường xuyên trao ánh mắt say đắm cho Thúy Ngân. Ảnh: FB Thúy Ngân. Hai diễn viên phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay thực hiện nhiều bộ ảnh chung. Ảnh: FB Thúy Ngân. Thúy Ngân và Võ Cảnh nắm tay tình tứ trong bộ ảnh chụp tại nhà ga. Ảnh: FB Thúy Ngân. Xem trích đoạn phim "Nữ chủ". Nguồn FB Thúy Ngân

