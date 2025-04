Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh du lịch cùng chồng con

Trong dịp lễ giỗ Tổ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng và con gái đi du lịch. Gia đình Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang mặc trang phục đồng điệu trong chuyến đi.Con gái Đỗ Mỹ Linh được khen xinh như búp bê, có nhiều biểu cảm đáng yêu. Ái nữ nhà Hoa hậu Việt Nam 2016 tên thật là Tuệ An, tên thân mật là Titi. Bé Tuệ An có nụ cười tươi, là bản sao nhí của bố. Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh thường xuyên cho con gái mặc điệu đà. Bé Tuệ An đi giày búp bê, mặc áo dài, áo khoác lông đón Tết cùng bố mẹ. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn vào năm 2022. Tháng 1/2025, người đẹp tiết lộ đã nghỉ làm biên tập viên thể thao ở VTV. Mỹ Linh chia sẻ trên Tiền Phong, cô chuyển hướng sang hỗ trợ gia đình chồng trong mảng quản lý và kinh doanh. Theo Znews, tháng 3/2025, Mỹ Linh làm phó chủ tịch một công ty có bên nhà chồng. Trước khi kết hôn, người đẹp đã tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội). Ngoài công việc, chăm sóc gia đình, người đẹp sinh năm 1996 có sở thích đánh golf cùng bạn bè. Mỹ Linh được khen đẹp mặn mà hơn sau khi làm mẹ. Xem video "Bà Phạm Kim Dung tặng quà cưới cho Đỗ Mỹ Linh". Nguồn Sen Vàng

