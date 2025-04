Nhan sắc “búp bê đời thực” nước Nga khiến bao người say đắm

Giữa hàng loạt mỹ nhân đình đám trên mạng xã hội, Dasha Taran vẫn luôn là một cái tên nổi bật với nhan sắc tựa búp bê sống. Gương mặt hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm như biết nói, làn da trắng sứ không tì vết – tất cả tạo nên một vẻ đẹp thoát tục, mong manh nhưng đầy mê hoặc. Dasha Taran sinh năm 1999 tại Nga, nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút. Cô sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh tú và làn da trắng mịn màng. Năm 2022, Dasha vinh dự đứng thứ 4 trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn, đánh dấu vị trí cao nhất của cô từ trước đến nay. Trước khi trở thành người mẫu, Dasha bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhiếp ảnh gia. Chính niềm đam mê nghệ thuật đã dẫn lối cô đến với công việc mẫu ảnh. Ban đầu, Dasha không nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường này, nhưng cơ duyên đã giúp cô nhận ra tiềm năng và đam mê thực sự của mình. Năm 2018, Dasha chuyển đến Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp, từ đó đến nay, danh tiếng của cô nàng ngày càng nở rộ. Trước khi đến Hàn Quốc, Taran đã được nhiều công ty người mẫu khắp thế giới săn đón. Tại xứ sở kim chi, Dasha nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, trang sức và thời trang danh tiếng. Với nhan sắc hoàn hảo, Dasha không tránh khỏi những tin đồn về việc can thiệp thẩm mỹ. Trong một buổi talk show tại Hàn Quốc, khi được hỏi về vấn đề này, cô thẳng thắn phủ nhận tin đồn nói trên. Nàng mẫu theo đuổi phong cách thời trang ngọt ngào, nữ tính, chủ yếu chọn gam màu trung tính cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Hiện tại, cô có hơn 6,2 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh ấn tượng và phong cách thời trang tinh tế.

