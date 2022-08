Làm “phi công”, cặp gái có chồng trong phim, ngoài đời Bình An sao?

Bình An đang là một trong những nam diễn viên gây chú ý tại "Vũ trụ điện ảnh VTV" nhờ vẻ ngoài điển trai và chiều cao ấn tượng. Nam diễn viên sinh năm 1993 từng quen mặt với khán giả qua một loạt phim như: " 5S Online", "Lạc giới", "Mối tình đầu của tôi", "Zippo, mù tạt và em", "Đi qua mùa hạ", "Ngược chiều nước mắt", "Tình khúc bạch dương", "Chạy trốn thanh xuân", "Những cô gái trong thành phố", "Tiệm ăn dì ghẻ", "11 tháng 5 ngày", "Mặt nạ gương" và mới đây nhất là "Gara hạnh phúc". Trong số những phim từng tham gia thì đã hai lần Bình An được đạo diễn vai giao "phi công" trong phim "Những cô gái trong thành phố" và "Gara hạnh phúc". Trước khi bước chân vào nghề diễn, Bình An là sinh viên thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên anh chỉ học một năm tại ngôi trường này rồi nghỉ vì thấy không phù hợp. Nghỉ học Đại học Công nghiệp, Bình An thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thời điểm đó, Bình An phải chạy xe ôm ở bến xe Mỹ Đình rồi làm phục vụ tại một quán ăn để có tiền theo học điện ảnh. Nam diễn viên "Gara hạnh phúc" xuất thân trong một gia đình có bố là vận động viên bóng chuyền đã về hưu, còn mẹ của nam diễn viên làm nghề buôn bán nhỏ chứ không phải là thiếu gia con nhà giàu như nhiều người nghĩ. Năm 2013 Bình An thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và anh làm thêm mẫu ảnh, tham gia các chương trình của VTV6. Bình An được nhiều người chú ý hơn khi trở thành bạn trai của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Mới đây, nam diễn viên 29 tuổi bí mật tổ chức một bữa tiệc để cầu hôn Phương Nga vào ngày 13/2/2022, sau 4 năm hẹn hò.Bình An và Phương Nga đang là cặp đẹp đôi của Vbiz. Mọi người đang mong chờ tới ngày đám cưới của đôi trai tài gái sắc này.Xem trailer phim "Gara hạnh phúc". Nguồn VFC

