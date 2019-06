Lâm Chí Linh kết hôn, tình cũ Ngôn Thừa Húc giờ ra sao?

Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc hẹn hò từ năm 2000 đến 2006, sau đó bị đồn tái hợp không ít lần. Hy vọng cặp đôi nối lại tình xưa nay đã bị dập tắt khi Lâm Chí Linh đã là vợ người ta. Lâm Chí Linh kết hôn với Akira. Anh là ca sĩ người Nhật Bản, kém cô đến 7 tuổi. Từ bạn bè, cả hai trở thành người yêu vào cuối năm 2018. Trước thông tin Lâm Chí Linh kết hôn, nhiều người tò mò chuyện tình duyên của Ngôn Thừa Húc kể từ khi chia tay siêu mẫu xứ Đài này. Năm 2013, Ngôn Thừa Húc bị đồn hẹn hò người mẫu kém anh 9 tuổi, mang hai dòng máu Nhật Bản - Thụy Sỹ Shoko. Tình cũ của Lâm Chí Linh được cho là chủ động làm quen Shoko trong một buổi họp cuối năm của những người bạn chung. Phía Ngôn Thừa Húc cho biết tin đồn nam tài tử hẹn hò Shoko thực chất chỉ là một câu chuyện vô căn cứ. Năm 2014, Ngôn Thừa Húc yêu Trương Hi Ân là người mẫu cùng thuộc công ty quản lý với Lâm Chí Linh. Tuy nhiên, mối quan hệ này sớm kết thúc. Gần đây, Trương Hi Ân chia sẻ, khi còn yêu cô, Ngôn Thừa Húc vẫn nhắn tin qua lại với Lâm Chí Linh. Vì thế, Hi Ân quyết định chia tay. Tháng 12/2015, Ngôn Thừa Húc bị bắt gặp đưa Lâm Tâm Như về nhà vào lúc nửa đêm, làm rộ lên nghi vấn cả hai hẹn hò. Lâm Tâm Như lên tiếng phủ nhận hẹn hò Ngôn Thừa Húc. Hiện tại, nữ diễn viên sống hạnh phúc bên ông xã Hoắc Kiến Hoa và con gái. Ngôn Thừa Húc vẫn còn nhớ về Lâm Chí Linh. Đến năm 2017, anh bị lộ khoảnh khắc hẹn hò Lâm Chí Linh. Tuy nhiên, cả hai không xác nhận chuyện tái hợp. Ngôn Thừa Húc từng nói nếu bạn gái cũ lập gia đình, anh có thể sẽ cảm thấy đau lòng nhưng vẫn chân thành chúc phúc, thậm chí nếu được mời, anh sẽ đến dự đám cưới. Khi báo chí hỏi về chuyện kết hôn của Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc tỏ ra bất ngờ rồi sau đó gửi lời chúc phúc đến tình cũ. Xem video "Sao Hoa ngữ tiếc thương nhà văn Kim Dung". Nguồn Youtube/vtc

Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc hẹn hò từ năm 2000 đến 2006, sau đó bị đồn tái hợp không ít lần. Hy vọng cặp đôi nối lại tình xưa nay đã bị dập tắt khi Lâm Chí Linh đã là vợ người ta. Lâm Chí Linh kết hôn với Akira. Anh là ca sĩ người Nhật Bản, kém cô đến 7 tuổi. Từ bạn bè, cả hai trở thành người yêu vào cuối năm 2018. Trước thông tin Lâm Chí Linh kết hôn, nhiều người tò mò chuyện tình duyên của Ngôn Thừa Húc kể từ khi chia tay siêu mẫu xứ Đài này. Năm 2013, Ngôn Thừa Húc bị đồn hẹn hò người mẫu kém anh 9 tuổi, mang hai dòng máu Nhật Bản - Thụy Sỹ Shoko. Tình cũ của Lâm Chí Linh được cho là chủ động làm quen Shoko trong một buổi họp cuối năm của những người bạn chung. Phía Ngôn Thừa Húc cho biết tin đồn nam tài tử hẹn hò Shoko thực chất chỉ là một câu chuyện vô căn cứ. Năm 2014, Ngôn Thừa Húc yêu Trương Hi Ân là người mẫu cùng thuộc công ty quản lý với Lâm Chí Linh. Tuy nhiên, mối quan hệ này sớm kết thúc. Gần đây, Trương Hi Ân chia sẻ, khi còn yêu cô, Ngôn Thừa Húc vẫn nhắn tin qua lại với Lâm Chí Linh. Vì thế, Hi Ân quyết định chia tay. Tháng 12/2015, Ngôn Thừa Húc bị bắt gặp đưa Lâm Tâm Như về nhà vào lúc nửa đêm, làm rộ lên nghi vấn cả hai hẹn hò. Lâm Tâm Như lên tiếng phủ nhận hẹn hò Ngôn Thừa Húc. Hiện tại, nữ diễn viên sống hạnh phúc bên ông xã Hoắc Kiến Hoa và con gái. Ngôn Thừa Húc vẫn còn nhớ về Lâm Chí Linh. Đến năm 2017, anh bị lộ khoảnh khắc hẹn hò Lâm Chí Linh. Tuy nhiên, cả hai không xác nhận chuyện tái hợp. Ngôn Thừa Húc từng nói nếu bạn gái cũ lập gia đình, anh có thể sẽ cảm thấy đau lòng nhưng vẫn chân thành chúc phúc, thậm chí nếu được mời, anh sẽ đến dự đám cưới. Khi báo chí hỏi về chuyện kết hôn của Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc tỏ ra bất ngờ rồi sau đó gửi lời chúc phúc đến tình cũ. Xem video "Sao Hoa ngữ tiếc thương nhà văn Kim Dung". Nguồn Youtube/vtc