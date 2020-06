Là tình địch trong phim, Diễm My - Lã Thanh Huyền cực thân ngoài đời

Diễm My và Lã Thanh Huyền cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình " Tình yêu và tham vọng". Trong phim, Lã Thanh Huyền vào vai Tuệ Lâm - cô gái luôn tìm cách để giành lấy trái tim của Minh còn Diễm My đóng vai Linh - cô gái cũng có cảm tình với Minh. Là tình địch trên màn ảnh, ngoài đời Lã Thanh Huyền và Diễm My có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Chia sẻ trên Vietnamnet, Diễm My cho hay khi tiếp xúc với Lã Thanh Huyền, cô bất ngờ vì đàn chị rất tinh tế. Khoảng thời gian Diễm My mất ngủ, Lã Thanh Huyền ở bên cạnh quan tâm và động viên. Trên trang cá nhân, Diễm My còn bày tỏ tình cảm dành cho Lã Thanh Huyền. "Tôi nói thiệt. Tôi yêu bà chị này lắm. Yêu thực sự đó. Cám ơn cuộc đời đã mang tỷ đến bên em. Ở bên tỷ tâm lý luôn được giải tỏa. Tỷ có góp ý cũng thấy không bị tổn thương mà chỉ thấy buồn cười và thêm vui. Nói chung tỷ hội tụ đủ những yếu tố làm thiên sứ thực hiện sứ mệnh giải cứu và chữa lành, làm cho các em tỷ được tốt hơn", Diễm My viết. Diễm My là diễn viên phía Nam còn Lã Thanh Huyền hoạt động ở phía Bắc. Khi đóng "Tình yêu và tham vọng", Diễm My được Lã Thành Huyền và các diễn viên phía Bắc quan tâm. Lã Thanh Huyền và Diễm My có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau ở hậu trường phim. Lã Thanh Huyền hiện đã lập gia đình còn Diễm My đang trong giai đoạn hẹn hò. 2 nữ diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" từng thực hiện một số bộ ảnh chung. Cả hai đều trẻ trung, sành điệu. Mời quý độc giả xem trailer tập 2 phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Youtube/VTV

Diễm My và Lã Thanh Huyền cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình " Tình yêu và tham vọng". Trong phim, Lã Thanh Huyền vào vai Tuệ Lâm - cô gái luôn tìm cách để giành lấy trái tim của Minh còn Diễm My đóng vai Linh - cô gái cũng có cảm tình với Minh. Là tình địch trên màn ảnh, ngoài đời Lã Thanh Huyền và Diễm My có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Chia sẻ trên Vietnamnet, Diễm My cho hay khi tiếp xúc với Lã Thanh Huyền, cô bất ngờ vì đàn chị rất tinh tế. Khoảng thời gian Diễm My mất ngủ, Lã Thanh Huyền ở bên cạnh quan tâm và động viên. Trên trang cá nhân, Diễm My còn bày tỏ tình cảm dành cho Lã Thanh Huyền. "Tôi nói thiệt. Tôi yêu bà chị này lắm. Yêu thực sự đó. Cám ơn cuộc đời đã mang tỷ đến bên em. Ở bên tỷ tâm lý luôn được giải tỏa. Tỷ có góp ý cũng thấy không bị tổn thương mà chỉ thấy buồn cười và thêm vui. Nói chung tỷ hội tụ đủ những yếu tố làm thiên sứ thực hiện sứ mệnh giải cứu và chữa lành, làm cho các em tỷ được tốt hơn", Diễm My viết. Diễm My là diễn viên phía Nam còn Lã Thanh Huyền hoạt động ở phía Bắc. Khi đóng "Tình yêu và tham vọng", Diễm My được Lã Thành Huyền và các diễn viên phía Bắc quan tâm. Lã Thanh Huyền và Diễm My có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau ở hậu trường phim. Lã Thanh Huyền hiện đã lập gia đình còn Diễm My đang trong giai đoạn hẹn hò. 2 nữ diễn viên phim "Tình yêu và tham vọng" từng thực hiện một số bộ ảnh chung. Cả hai đều trẻ trung, sành điệu. Mời quý độc giả xem trailer tập 2 phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Youtube/VTV