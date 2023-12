Kim Tử Long và loạt sao Việt gặp sự cố khi diễn hội chợ

Mới đây, nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ về sự cố khi biểu diễn tại một hội chợ ở Long An. Nam nghệ sĩ cho biết, sau khi anh biểu diễn xong, một người đàn ông lớn tiếng yêu cầu tắt nhạc. Kim Tử Long kể, người này đòi đánh anh. Ảnh: Vietnamnet. Rất may, ban tổ chức đã kịp thời can ngăn người đàn ông gây rối. Kim Tử Long cho biết, đây là sự cố anh gặp lần đầu khi đi hát. “Việc lớn tiếng, đòi đánh nghệ sĩ trong hội chợ hoàn toàn sai”, Kim Tử Long nói thêm. Ảnh: FBNV.Kim Tử Long bị dọa đánh khi đi diễn hội chợ còn TiTi gặp sự cố sập màn hình LED phía sau sân khấu vì trời gió bão khi biểu diễn ở cửa khẩu Khánh Bình, An Giang vào tối ngày 15/4/2023. Ảnh: Zing. Quản lý TiTi chia sẻ trên Người Đưa Tin: "Khi hát đến ca khúc thứ 2 thì gió lớn xuất hiện, trời bắt đầu mưa. Lúc này màn hình led bất ngờ đổ xuống, TiTi nhảy xuống sân khấu nên không bị đè trúng, rất may mắn”. Nam ca sĩ và hai vũ công chỉ bị trầy xước ngoài da. Ảnh: Người Đưa Tin. Chiến Thắng từng bị một khán giả sàm sỡ trên sân khấu khi diễn hội chợ ở Hà Giang. Sau đó, người này bị một số vệ sĩ kéo xuống và xảy ra xô xát. Không dừng lại ở đó, người quấy rối Chiến Thắng còn đăng lên mạng xã hội hình ảnh gương mặt đầy máu sau khi xô xát với lực lượng vệ sĩ của hội chợ kèm lời đe dọa nam nghệ sĩ. Ảnh: Vietnamnet. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí năm 2021, Chiến Thắng kể về một sự cố cách đây nhiều năm khi theo đoàn về một làng biểu diễn. "Ngày đó, ban ngày nghệ sĩ ngồi xe rồi chạy quanh làng cho dân nhìn mặt, loa quảng cáo giới thiệu chương trình tối sẽ có nghệ sĩ A, nghệ sĩ B… Mời bà con mấy giờ tối có mặt tại địa điểm mua vé xem. Khi xe đang đi chầm chậm có một ông lao từ nhà ra đấm thẳng vào mắt, khiến tôi choáng váng…". Ảnh: Arttimes. "Bị người dân ra can ngăn nên ông kia mới lảng dần, đi vào nhà… Có lẽ ông ta say rượu hoặc khó chịu bởi tiếng ồn phát từ loa xe quảng cáo, nhưng đó đâu phải lỗi tại tôi? Tôi và mọi người cũng không làm căng vì không muốn ảnh hưởng đến chương trình biểu diễn. Mắt sưng mà tối tôi vẫn phải lên sân khấu diễn…”, Chiến Thắng kể lại. Ảnh: FBNV. Năm 2017, ca sĩ Lưu Chí Vỹ bị một số khán giả quá khích té nước, đuổi đánh do đến trễ 2 tiếng vì lạc đường trong show diễn tỉnh. Trước hành động quá khích của những khán giả này, Lưu Chí Vỹ mong muốn mọi người bỏ qua cho họ vì những phút nóng giận mà họ đã không kiềm chế được. Ảnh: VOV. Năm 2019, khi hát trong show diễn hội chợ tại Quảng Nam, Du Thiên bị một người đàn ông chửi bới, ném ghế vào người vì cho rằng phía nam ca sĩ đã đánh con của anh ta khi đứa trẻ muốn lên sân khấu chơi. Khi hiểu rõ sự việc chỉ là hiểu nhầm, người đàn ông ném ghế vào Du Thiên đã xin lỗi nam ca sĩ. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Kim Tử Long kêu gọi ủng hộ ca sĩ Nhật Linh bolero tật nguyền". Nguồn Vietnamnet

