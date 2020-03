Kiều nữ Kbiz nào khốn đốn vì phòng chat tình dục triệu đô?

Vụ bê bối phòng chat tình dục đang trở thành tâm điểm quan tâm của công chúng Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Thủ phạm chính Jo Joo Bin đã theo dõi nhiều nữ ngôi sao. Shin Ah Young là một trong những kiều nữ Kbiz bị Jo Joo Bin theo dõi. Cô sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Harvard. Sau khi bước vào showbiz, Shin Ah Young được mệnh danh là MC gợi cảm bậc nhất tại Hàn. Yeonwoo - cựu thành viên MOMOLAND cho biết đã chặn tài khoản của kẻ cầm đầu nhóm chat tình dục. Yeonwoo sinh năm 1996, được khen ngợi nhờ chiều cao lý tưởng 1m69, số đo ba vòng chuẩn, đôi chân thẳng tắp. Ngoài Yeonwoo, Yewon cũng bị Jo Joo Bin theo dõi. “Tôi đã chặn hắn ta. Hãy để tất chúng ta cả sống trong một thế giới sạch sẽ mà không có rác rưởi”, cựu thành viên Jewelry chia sẻ. Nữ ca sĩ gợi cảm Ga In của nhóm nhạc Brown Eyed Girls đăng tải một bức ảnh màn hình cô chặn tài khoản Instagram của Jo Joo Bin. Ga In nổi tiếng với phong cách gợi cảm. Nữ diễn viên sinh năm 1992 Lee Da In chia sẻ, kẻ cầm đầu phòng chat thực sự đã theo dõi cô đúng như lời cư dân mạng. Kim Ha Young bày tỏ cô thực sự nổi da gà sau khi biết bị theo dõi. Nữ diễn viên mong rằng thủ phạm sẽ bị trừng phạt thật nặng. Danh sách nghệ sĩ bị tài khoản Cho Joo Bin theo dõi còn có nữ diễn viên Lee Da Hee. Cô sinh năm 1985, ngày càng xinh đẹp nhờ dao kéo. Nữ ca sĩ Jisoo của Black Pink cũng lọt tầm ngắm của Cho Joo Bin. Kang Sora - bạn gái cũ của Huyn Bin chưa có bất kì động thái nào sau khi có tên trong danh sách sao nữ bị Cho Joo Bin theo dõi. Kẻ cầm đầu phòng chat còn “để mắt” tới tất cả các thành viên của nhóm nhạc Red Velvet. Fan của nhóm nhạc tân binh nữ đình đám nhất hiện nay ITZY cũng lo lắng khi những thần tượng bị theo dõi. Mời quý độc giả xem video "Dàn sao Hàn đổ bộ đến Hà Nội dự lễ trao giải AAA 2019". Nguồn VTC

