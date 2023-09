Không chỉ Thu Minh, loạt ca sĩ Việt mất giọng, rơi vào khủng hoảng

Mới đây, ca sĩ Thu Minh cho biết, cô từng mất giọng trong 3 năm. “Khi ấy bị viêm xoang khá nặng. Tôi lại là giọng nữ cao, vì vậy với tôi việc không hát được là điều rất kinh khủng”, Người Đưa Tin dẫn lời giọng ca Bay. Ảnh: FBNV. Thu Minh xem những biến cố, sóng gió như một màu đen trong bức tranh đa màu sắc của cuộc sống. Do vậy, cô lạc quan đón nhận và cố gắng vượt qua việc không thể hát những nốt cao. Ảnh: FBNV. Không chỉ Thu Minh mất giọng, nhiều ca sĩ cũng rơi vào trường hợp tương tự. Khánh Ngọc là một trong số đó. Nữ ca sĩ kể, sau khi sinh con, cô rơi vào quãng thời gian khủng hoảng, suy sụp nhất. Cô làm thủ tục ly hôn khi con mới một tháng tuổi. Bên cạnh đó, cột hơi của Khánh Ngọc bị ảnh hưởng do sức khỏe gặp vấn đề. Ảnh: Tiền Phong. Khánh Ngọc từng có suy nghĩ tự tử nhưng vì con, cô phải gắng gượng. Để lấy lại giọng hát và tinh thần, cô tập thể dục và học thanh nhạc. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Khánh Ngọc chia sẻ trên VTV về hành trình lấy lại phong độ: “Tôi quyết tâm bắt đầu đi học thanh nhạc lại, nhưng lần này tính bằng năm chứ không thể bằng tháng được. Dù học rất nhiều nhưng nó lại bị "lạc trôi", những gì tôi có trước đây đều mất hết. Từ năm này qua năm khác, mất tận 7 năm trời tôi mới tìm lại được chính bản thân mình”. Ảnh Tổ Quốc. Thùy Chi tiết lộ, cô từng mất giọng do nhiễm loại virus lạ khi đi dưới trời mưa: “Tôi, không hát được giọng cao nữa vì bị co một dây thanh. Sau đó tôi phải nghỉ, không làm việc, không nói chuyện, không tương tác tất cả mọi thứ trong 8 tháng. Sau khi uống nhiều thuốc, cơ lưỡi không còn hoạt động giống lúc trước. Phải mất vài tháng sau khi điều trị xong, tôi mới quen lại với họng của mình", nữ ca sĩ trải lòng. Ảnh: FBNV. Sau khi hôn nhân tan vỡ, ca sĩ Như Quỳnh chán chường đến mức mất giọng. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Zing rằng cô sợ và bị ám ảnh chuyện không thể hát và diễn đạt được cảm xúc bài hát đến khán giả. “Tôi chỉ còn biết trốn biệt tăm trong phòng khóc và khóc”, Như Quỳnh nhớ lại. Ảnh: FBNV. Để lấy lại giọng hát và tinh thần, Như Quỳnh độc thoại với chính mình. Cô không cho phép việc bản thân làm bố mẹ và con gái buồn phiền. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn hát cho bản thân nghe những bản nhạc Bolero và ra ngoài chơi với bạn bè. Ảnh: FBNV. Cẩm Ly bị viêm xoang nhưng suốt nhiều năm cô chỉ uống thuốc cầm chừng. Cuối năm 2017, bệnh tình trở nặng khiến nữ ca sĩ suy sụp. Cẩm Ly mất giọng hát, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn hơn bình thường. Ảnh: FBNV. Cẩm Ly sang Mỹ khám bệnh và được chỉ định phải mổ nạo xoang năm 2018. “Thời gian đó, nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi ứa nước mắt, sợ vĩnh viễn mất giọng rồi giải nghệ, xa khán giả", cô chia sẻ trên Dân Trí. Mất vài năm Cẩm Ly đã lấy lại giọng hát. Ảnh: FBNV. Sau khi kết hôn, sinh con, Phan Thu Lan mất giọng hát. “Khi đó con tôi còn chưa được một tuổi. Sau khi sinh con thì tôi bị mất giọng, đến câu ru con cũng hát không nổi. Những lúc ấy tôi cảm thấy thật bất lực. Là ca sĩ mà mất giọng thì nghiệt ngã đến thế nào chứ? Tôi đã thử nhiều cách từ uống kháng sinh, uống thuốc Nam, bấm huyệt... đều không đỡ”, cô chia sẻ trên VOV. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa. Mất 3-4 năm sau, Phan Thu Lan mới hồi phục được giọng hát nhờ vào phác đồ điều trị và sự kiên trì tập luyện. Ảnh: Người Lao Động. Xem video: "Thu Minh bên chồng con". Nguồn FBNV

