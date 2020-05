Không chỉ Hòa Minzy, loạt sao Việt bị chê sấp mặt... phản ứng gì?

>>> Mời quý độc giả xem MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của Hòa Minzy". Nguồn Youtube/ Hòa Minzy

Mới đây, Hòa Minzy trình làng MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp", tái hiện câu chuyện có thật trong lịch sử về vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương. MV sau một tuần ra mắt đã cán mốc 20 triệu lượt xem, lọt top thịnh hành Youtube. Tuy vậy, sản phẩm âm nhạc của Hòa Minzy vẫn vấp phải những lời khen chê trái chiều.

Đáng chú ý, ViruSs đã đăng tải video nhận xét sốc về MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp" của nữ ca sĩ. Anh dành lời khen cho phần hình ảnh và tỏ ra thích thú khi Hòa Minzy khai thác những chi tiết có thật trong lịch sử để đưa vào sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, ViruSs cho rằng, giọng của Hòa Minzy yếu, nhạt nhòa, không hợp với nhạc Mr. Siro. Anh còn cho rằng Hòa Minzy nên suy nghĩ lại về con đường âm nhạc tương lai.

Hòa Minzy trong MV mới.

Đáp lại lời chê của ViruSs, Hòa Minzy cho rằng đáng lẽ cô sẽ thể hiện giọng cao trong ca khúc, nhưng chính Mr. Siro nói cô nên hát nhẹ nhàng đi, thế nên đây là ý đồ của chính cô và nhạc sĩ. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận mình hát chưa hay ca khúc này.

Đại diện của Hòa Minzy lại cho rằng, để có được sự thành công của MV phải là sự kết hợp của cả âm nhạc lẫn hình ảnh. “Nếu sản phẩm âm nhạc quá tệ thì nó sẽ không thể làm nên thành công của hình ảnh được. Sự chênh lệch giữa 2 phần này cũng không nhiều".

Không chỉ Hòa Minzy bị chê thẳng mặt khi trình làng ca khúc mới, MV của Bích Phương cũng bị đưa ra mổ xẻ. ViruSs khen cách dùng ca từ, có nhiều câu tạo viral trong bài hát "Em bỏ hút thuốc chưa". Tuy vậy, Anh chê giọng nam trong MV non, khập khiễng so với Bích Phương.

"Giọng của Bích Phương tôi không thấy có vấn đề gì. Bài hát hợp với Bích Phương nhưng quan trọng phần của giọng nam. Ngay khi bắt đầu bài hát, tôi đã cảm thấy giọng nam này là một giọng hát ít được xử lý, bị non, khập khiễng. Kinh nghiệm hát, nhả câu từ bị non, không mượt hay ấn tượng”, ViruSs nhận xét.

Khác với Hòa Minzy, bị chê nhưng ê-kíp của Bích Phương giữ im lặng.

Ngọc Anh chê nhạc Chi Dân, Only C như cái chợ

Ngọc Anh cũng từng gây tranh cãi khi thẳng thừng chê Only C và Chi Dân. Cụ thể trong bài phỏng vấn trên Zing, bày tỏ quan điểm về thị trường nhạc Việt, Ngọc Anh chia sẻ: "OnlyC và Chi Dân là ai?... Nhạc của Chi Dân, tôi cũng không quan tâm. Tôi không hiểu sao nhạc của Chi Dân hay OnlyC cũng được nhiều người yêu thích và thành hit được. Nhạc Việt giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám".

Chia sẻ của giọng ca bước ra từ cuộc thi Sao mai 2005 vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả. Đa phần ý kiến chỉ trích Ngọc Anh phát ngôn gây sốc để tạo sự chú ý.

Ngọc Anh từng gây tranh cãi khi chê Only C và Chi Dân.

Về phía Chi Dân, trong buổi ra mắt MV "Chuyện anh vẫn chưa kể", đề cập đến phát ngôn của đàn chị, nam ca sĩ đáp trả:

“Ban đầu đọc tin và thấy chị ấy nói mình như vậy, tôi cũng giật mình vì không hiểu tại sao mình lại lọt vào tầm ngắm của chị Ngọc Anh. Nhưng sau đó, tôi lại thấy bình thường và không mấy quan tâm đến những lời nói đó, vì việc của mình đang rất nhiều và chưa lo xong, thời gian đâu mà để tâm đến những chuyện như thế. Tôi cũng muốn mọi thứ trôi qua trong êm đẹp thay vì phản pháo và làm lớn chuyện. Phát ngôn của chị ấy đúng sai thế nào, hãy để khán giả là người phán xét”.

Bên cạnh đó, Chi Dân cũng "đá xéo", trước khi xảy ra lùm xùm anh cũng không biết nữ ca sĩ Ngọc Anh là ai. “Đối với tôi, mỗi dòng nhạc đều có giá trị và khán giả riêng. Nhạc của tôi không phải nhạc chợ, mà là nhạc thị trường - dòng nhạc phù hợp với phần đông người nghe và được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích".

Với nhạc sĩ Only C, anh chia sẻ, phát ngôn của Ngọc Anh không có gì to tát và chọn cách né tránh để sự việc không trở nên ầm ĩ.