Khởi My ra sao sau thời gian lấy chồng rồi mất hút?

Tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ mùa 2, "Cừu Bông" Khởi My gây tiếc nuối khi phải lộ diện và dừng chân tại tập 5 của chương trình. Ảnh: BTC. Màn lộ diện của Khởi My khiến đông đảo người xem vỡ òa vì đã lâu nữ ca sĩ, thần tượng của bao khán giả, mới trở lại với sân khấu lớn. Ảnh: VNN. Chia sẻ về lý do từng miệt mài "chạy show" lại bỗng dưng nghỉ ngang suốt 6 năm qua, giọng ca sinh năm 1990 tiết lộ trong chương trình rằng, sau khi kết hôn với ông xã Kelvin Khánh, cô bắt đầu sự nghiệp "game thủ" và trở thành một nữ streamer. Ảnh: BTC. Cơ duyên khiến Khởi My quay lại với con đường nghệ thuật là cô nằm mơ được một nhạc sĩ rất thân khuyên đi hát trở lại. Sau đó, nữ ca sĩ quê Đồng Nai đã nhắn tin cho người anh này và ngay lập tức có hai bài hát mới để thu âm. Tháng 8 vừa qua, "Cừu Bông" Khởi My đi hát trở lại ở phòng trà vì cảm thấy đã nghỉ đủ lâu và nhớ sân khấu, nhớ khán giả. Cô chia sẻ vui: "Lần này mình muốn được hát thôi, được ra 1-2 bài hát mới để mọi người nghe cho vui. Già rồi đừng đồn em bùng cháy bùng nổ gì nữa, cứ xem như em hết tiền nạp game cũng được nha". Trên truyền hình, "game thủ" Khởi My cũng gửi lời cám ơn má Năm - mẹ ruột của cô đã luôn hy sinh vì nữ ca sĩ, cho đến khi mẹ tìm được người con rể mà mẹ tin tưởng để trao lại con gái. Hôn nhân hạnh phúc của Khởi My bên con rể Kelvin Khánh khiến mẹ của nữ ca sĩ không phải theo sát con như ngày xưa. Mẹ của Khởi My dành nhiều thời gian cho bản thân và du lịch khắp nơi ở tuổi U70. Khởi My và ông xã cũng thường xuyên đi du lịch, đi chơi cùng mẹ để thỏa đam mê trải nghiệm. Sau 6 năm kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh hài lòng với cuộc sống vợ chồng son mà chưa tính đến chuyện sinh con.Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV

