Cuộc sống ít đi hát của Khởi My sau khi lấy chồng kém tuổi

Trước lời khuyên trở lại làng nhạc của một người hâm mộ, Khởi My phản hồi: "Giờ già rồi đua gì nữa em! Giờ lâu lâu thu âm bài hát tặng anh em Facebook nghe thư giãn thôi, đua gì giờ này nữa trời". Ảnh: FBNV Khởi My chuyển hướng sang làm streamer sau khi lập gia đình. Ảnh: FBNV Tháng 1/2023, nữ ca sĩ lần hiếm hoi hát tại sự kiện. Ảnh: Vietnamnet Khởi My kết hôn năm 2017 với chồng kém 4 tuổi sau vài năm bí mật hẹn hò. Ảnh: FBNVKhởi My và Kelvin Khánh đến nay vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ảnh: FBNV Cả hai hiếm khi chia sẻ về hôn nhân của mình trên truyền thông. Ảnh: FBNV Hình ảnh bên nhau thường được Khởi My đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ khoe khoảnh khắc ân cần cài mũ bảo hiểm cho chồng kém tuổi. Ảnh: FBNV Vợ chồng Khởi My dành nhiều thời gian đi phượt, du lịch. Ảnh: FBNV Khởi My sống gần mẹ ruột sau khi kết hôn. Ảnh: FBNV Kelvin Khánh được lòng mẹ vợ. Khởi My từng chia sẻ, chồng cô ăn chay đến 1 năm để mẹ của Khởi My đồng ý chuyện kết hôn. Ảnh: FBNV Mẹ chồng và mẹ đẻ của Khởi My có mối quan hệ thân thiết. Cả hai thường được vợ chồng Khởi My đưa đi du lịch. Ảnh: FBNV Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của ông xã Khởi My". Nguồn FBNV

