Khởi My lên đồ đi ăn cưới, khoe bụng múi săn chắc

Sau một vài tấm ảnh "nhá hàng" khoe body, Khởi My "xả hàng" nguyên album vì "đám cưới em gái quá cưng luôn". Trong loạt ảnh mới nhất, bà xã của Kelvin Khánh gây sốt khi khoe cận cảnh vóc dáng trẻ trung, nuột nà ở tuổi 33. Diện chiếc áo ngắn cũn cỡn không cúc để lộ bra, giọng ca "Người yêu cũ" khoe trọn vòng hai phẳng lì, săn chắc, lộ rõ múi cơ. Dưới loạt ảnh chân dài miên man, giọng ca sinh năm 1990 tiết lộ do chính mẹ ruột làm "phó nháy": "Tui không có kéo chân mọi người ơi. Má Năm chụp cho tui chĩa cái điện thoại từ dưới lên làm tui thành 2 mét. Lỗi tại má Năm đó". Nữ ca sĩ lên đồ khá thoải mái, trẻ trung và năng động mà vẫn nổi bật trong đám cưới người thân. Vóc dáng gợi cảm cùng bụng múi săn chắc của Khởi My khiến hội chị em ngưỡng mộ. Giọng ca 9X thường xuyên khoe lợi thế vòng hai thon gọn có được nhờ quá trình miệt mài tập luyện. Khởi My và Kelvin Khánh tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trong căn nhà khang trang ở TP HCM sau 6 năm kết hôn. Ông xã đứng đằng sau những bức ảnh sống ảo của Khởi My. Nữ ca sĩ hạn chế đi hát kể từ sau khi kết hôn và chuyển hướng làm streamer. Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Khởi My". Nguồn FB Khởi My

Sau một vài tấm ảnh "nhá hàng" khoe body, Khởi My "xả hàng" nguyên album vì "đám cưới em gái quá cưng luôn". Trong loạt ảnh mới nhất, bà xã của Kelvin Khánh gây sốt khi khoe cận cảnh vóc dáng trẻ trung, nuột nà ở tuổi 33. Diện chiếc áo ngắn cũn cỡn không cúc để lộ bra, giọng ca "Người yêu cũ" khoe trọn vòng hai phẳng lì, săn chắc, lộ rõ múi cơ. Dưới loạt ảnh chân dài miên man, giọng ca sinh năm 1990 tiết lộ do chính mẹ ruột làm "phó nháy": "Tui không có kéo chân mọi người ơi. Má Năm chụp cho tui chĩa cái điện thoại từ dưới lên làm tui thành 2 mét. Lỗi tại má Năm đó". Nữ ca sĩ lên đồ khá thoải mái, trẻ trung và năng động mà vẫn nổi bật trong đám cưới người thân. Vóc dáng gợi cảm cùng bụng múi săn chắc của Khởi My khiến hội chị em ngưỡng mộ. Giọng ca 9X thường xuyên khoe lợi thế vòng hai thon gọn có được nhờ quá trình miệt mài tập luyện. Khởi My và Kelvin Khánh tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trong căn nhà khang trang ở TP HCM sau 6 năm kết hôn. Ông xã đứng đằng sau những bức ảnh sống ảo của Khởi My. Nữ ca sĩ hạn chế đi hát kể từ sau khi kết hôn và chuyển hướng làm streamer. Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Khởi My". Nguồn FB Khởi My