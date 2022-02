Khởi My - Kelvin Khánh ra sao sau chia sẻ sợ có con “sinh chuyện”?

Khởi My - Kelvin Khánh kết hôn năm 2017. 3 năm sau, Khởi My hài hước cho biết, vợ chồng cô không sinh con vì cả hai ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Mẹ của Khởi My chia sẻ, cặp đôi quyết định không sinh con vì không thích trẻ con. Quyết định không sinh con của vợ chồng Khởi My nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả vào năm 2020. Đến nay, Khởi My và ông xã kém 4 tuổi vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đầy ngọt ngào. Kelvin Khánh chiều chuộng vợ hết mực. Khởi My từng cho biết, ông xã của cô không ngại việc nấu ăn, giặt quần áo, rửa bát. Khởi My khéo tiết lộ Kelvin Khánh yêu thương vợ khi vào năm 2021, chia sẻ chồng giữa tấm ảnh kỷ niệm trong ví suốt 4 năm. Hành động giữ gương để vợ sống ảo của Kelvin Khánh cho thấy anh "nghiện" vợ cỡ nào. Kelvin Khánh sẵn sàng để vợ đăng ảnh “dìm hàng”. Kelvin Khánh từng chia sẻ, anh rất vui khi được phụ giúp cho vợ. Mối quan hệ giữa Khởi My và gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng (thứ hai bên trái) vẫn rất tốt đẹp. Kelvin Khánh tiếp tục được lòng mẹ đẻ của Khởi My. Mẹ chồng và mẹ đẻ của Khởi My có mối quan hệ rất thân thiết. Cả hai thường xuyên đi du lịch với vợ chồng Khởi My, được các con tổ chức sinh nhật chung. Thời gian qua, thi thoảng, Khởi My mới chia sẻ hình ảnh bên chồng. Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh nhí nhảnh bên ông xã kém tuổi dịp Tết Nguyên Đán 2022. Xem video "Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Khởi My". Nguồn FB Khởi My

