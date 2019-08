Khoe ảnh cận mặt sau gần 2 tháng dao kéo, Việt Anh bị chê tơi tả

Từ sau khi Việt Anh thông báo ly hôn với bà xã và quyết định qua Hàn Quốc 'tân trang nhan sắc' đến nay đã được 2 tháng, thế nhưng nam diễn viên luôn khiến người hâm mộ phải thất vọng từ lần này tới lần khác khi sau bao nhiêu hứa hẹn 'phải đợi một thời gian mới đẹp hẳn' thì gương mặt của anh mỗi lần xuất hiện vẫn ở mức 'xấu' không nhận ra. Mới đây trên trang cá nhân của mình Việt Anh lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải một tấm ảnh selfie cận mặt và tiết lộ đang tham gia một dự án phim mới. Nam diễn viên chia sẻ: “Sự thật phía sau một chiếc ảnh. Quay mà mưa thì thôi rồi! 15 năm kể từ chạy án và sau 15 năm lại có một phiên bản chạy án mới”. Có thể thấy sau 2 tháng 'dao kéo' thì những đường nét trên gương mặt của Việt Anh vẫn cứng đơ. Phần mũi của nam diễn viên to bành, trong khi phần gò má thì thiếu tự nhiên khiến gương mặt to ra và trông già hơn so với trước kia. Sau khi chia sẻ, bên dưới bài đăng, nhiều khán giả và người hâm mộ của Việt Anh đã để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối cho gương mặt vốn rất điển trai và nam tính trước kia của anh. Nhiều ý kiến còn cho rằng nam diễn viên đã phẫu thuật hỏng khiến gương mặt không hề đẹp ra mà còn xấu đi và bớt nam tính hẳn. Từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tới nay thì trên các trang mạng xã hội nhan sắc mới của Việt Anh luôn là đề tài tranh cãi của nhiều người mà hầu hết đều là chê bai. Nhan sắc lên xuống phập phồng của nam diễn viên sau khi phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người phải lo lắng. Trước đó, Quế Vân (người đưa Việt Anh sang Hàn 'dao kéo') từng chia sẻ rằng phải mất 3 tháng thì gương mặt của Việt Anh mới trông tự nhiên. Trong lúc chờ 'đủ' 3 tháng như lời Quế Vân nói để chiêm ngưỡng vẻ đẹp 'tự nhiên' và hoàn hảo của Việt Anh sau phẫu thuật thẩm mỹ thì có lẽ người hâm mộ nam diễn viên vẫn nên xem lại những bức ảnh cũ để thấy một Việt Anh thật điển trai và nam tính. Xem video "Việt Anh trong chương trình Ghế không tựa". Nguồn Youtube:

