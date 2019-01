Khó nhận ra gương mặt xuống sắc đến khó tin của loạt nữ thần này

Moon Geun Young, với đôi mắt to tròn ngơ ngác ngày nào, được coi là một trong những " nữ thần" của làng giải trí xứ Hàn. Vậy nhưng lần xuất hiện trên sóng truyền hình KBS mới đây, Moon Geun Young khiến khán giả không khỏi bất ngờ vì độ xuống sắc do tăng cân, để mặt mộc già nua. Nhiều người nhận xét ngôi sao "Trái tim mùa thu" giống như một phụ nữ ở tuổi 40, hơn là một sao nữ tỏa sáng như ngày nào. Nữ diễn viên "Bản tình ca mùa đông" Choi Ji Woo cũng không tránh khỏi thời kỳ xuống sắc. Cô không còn giữ phong độ đỉnh cao nhan sắc như thời mới nổi. Thay vào đó, gương mặt lộ dấu hiệu tuổi tác và cứng đơ. Choi Ji Woo để lộ nhiều nhược điểm trên gương mặt khi đã bước vào độ tuổi ngoài 40. Tháng 3 năm ngoái, nữ diễn viên 43 tuổi tổ chức hôn lễ tại Seoul, Hàn Quốc cùng ông xã kém cả chục tuổi. "Nữ thần không tuổi" Chae Rim cũng không tránh khỏi sự tàn phai nhan sắc so với ảnh ngày trẻ. Giờ đây Chae Rim sống hạnh phúc bên ông xã người Trung Quốc - nam diễn viên Cao Tử Kỳ. Trong làng giải trí Hoa ngữ, Tôn Phi Phi được mệnh danh mỹ nhân đẹp thuần khiết. Tuy nhiên, hậu quả do thẩm mỹ đẩy người đẹp này vào con đường xuống sắc. Gương mặt Tôn Phi Phi trở nên cứng đờ, thiếu tự nhiên. May mắn bù lại cho nữ diễn viên là cuộc sống hôn nhân bên ông xã là doanh nhân, hiện làm lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn thế giới. Nữ diễn viên Trịnh Sảng sở hữu vẻ đẹp trong sáng dễ thương. Tuy nhiên có thời gian nhan sắc nữ diễn viên bị tụt dốc không phanh vì giảm cân quá đà.

