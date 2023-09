Jack vướng ồn ào đưa Messi vào MV, K-ICM giờ ra sao?

Năm 2019, Jack và K-ICM bắt tay tạo loạt hit nhưng sau đó vướng nghi vấn mâu thuẫn. Sau khi dừng hợp tác với K-ICM, Jack tiếp tục ca hát. Mới đây, sự việc Jack đưa Messi vào MV Từ nơi tôi sinh ra gây tranh cãi. Ảnh: Người Lao Động. Sau ồn ào mâu thuẫn với ca sĩ Jack, K-ICM tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV. Tháng 9/2020, Ai mang cô đơn đi của K-ICM và APJ bị tố đạo nhạc Hàn. Theo nhiều cư dân mạng, đoạn điệp khúc của Ai mang cô đơn đi có giai điệu giống một đoạn nhạc trong Cheer up của nữ ca sĩ Hàn Quốc Hong Jin Young. Nhanh chóng, K-ICM lên tiếng phủ nhận đạo nhạc. Ảnh: Yeah1 K-ICM và APJ quay video so sánh sự khác biệt giữa Ai mang cô đơn đi và Cheer up. Trong video, K-ICM phân tích 4 câu hát của mỗi bài bị cho là giống giai điệu. Nhà sản xuất lý giải, nếu phân tích từng nốt nhạc, khán giả sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng, chỉ có một hoặc 2 nốt giống nhau. Cũng theo K-ICM, Cheer up thuộc thể loại pop nên có tiết tấu nhanh hơn bài hát Ai mang cô đơn đi. Ảnh chụp màn hình. Tháng 5/2020, khi K-ICM trò chuyện với khán giả, antifan bình luận ác ý, xúc phạm anh và mẹ nuôi kiêm quản lý đang nằm trên giường bệnh. Nhanh chóng, phía công ty quản lý của K-ICM tổng hợp tất cả chứng cứ để khởi kiện một số người lợi dụng hình ảnh và lùm xùm của anh để trục lợi cá nhân. Ảnh: FBNV. Hơn 1 năm trước, K-ICM rời công ty quản lý cũ và hoạt động độc lập. Nam ca sĩ đổi nghệ danh thành Khánh. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí, Khánh cho biết, những tháng đầu rời công ty, anh như rơi vào khủng hoảng, bởi bản thân đã gắn bó với công ty cũ khá lâu. Ảnh: FBNV. Sau khi rời công ty cũ, Khánh bén duyên với vai trò giám đốc âm nhạc, phụ trách âm nhạc cho các sự kiện lớn. Ảnh: FBNV. Tháng 7 vừa qua, Khánh công khai hẹn hò Nguyễn Thùy Linh. Cả hai gặp nhau lần đầu năm 2017 nhưng lúc đó chỉ là bạn bè. Khi Khánh rời công ty cũ, Thùy Linh luôn ở bên cạnh anh rồi cả hai nảy sinh tình cảm. Ảnh: FBNV. Mối quan hệ tình cảm giữa Khánh và Thùy Linh bắt đầu một năm nay. Tuy nhiên, cặp đôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn. "Chúng tôi dự tính kết hôn trong năm nay hoặc năm sau", nam ca sĩ chia sẻ trên Zing. Ảnh: FBNV. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV

