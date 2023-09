Nam ca sĩ duy nhất được Messi đóng chung MV là ai?

Những ngày qua, Jack gây xôn xao khi tung MV mới "Từ nơi tôi sinh ra" có sự xuất hiện của Messi. Tuy nhiên, thực tế, từ trước tới nay Messi mới chỉ đồng ý góp mặt duy nhất trong MV "Trofeo" của ngôi sao người Colombia - rapper Maluma. (Ảnh: Instagram) Trong MV có cảnh Messi xuất hiện trong màu áo Inter Miami tại sân vận động DRV PNK của đội và trao cho Maluma một chiếc cúp trước khi ôm anh. (Ảnh: Instagram) Theo chia sẻ của Maluma trên trang cá nhân, MV được quay vào ngày 4/8/2023. Truyền thông cho rằng sở dĩ rapper người Colombia nhận được sự ưu ái này là do anh quen biết Messi từ lâu. (Ảnh: Instagram) Rapper sinh năm 1994 khoe bức ảnh chụp cùng với Messi, ảnh Messi ký vào áo đấu của Miami và tặng cho Maluma. (Ảnh: Instagram) Maluma (tên thật là Juan Luis Londoño Arias) là nghệ sĩ Latin rất thành công - với 63 triệu người theo dõi trên Instagram và một số bản hit hàng đầu trong thế giới Latin. Maluma là một trong những nghệ sĩ nhạc Latin có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất thế giới. (Ảnh: Getty Images) Ngay từ khi là cậu bé thiếu niên, Maluma đã say mê âm nhạc và thu âm các bài hát từ năm 16 tuổi. (Ảnh: Instagram) Năm 17 tuổi, nam ca sĩ đã phát hành album đầu tay của mình mang tên "Magia". Tuy nhiên, album đột phá của anh ấy là "Pretty Boy, Dirty Boy" ra mắt năm 2015. (Ảnh: Instagram) Giọng ca người Colombia từng được nhiều đề cử giải thưởng âm nhạc uy tín như Grammy, MTV, Billboard. Năm 2020, anh giành giải MTV MV xuất sắc nhất dòng nhạc Latin. (Ảnh: Instagram) Ngoài ca hát, Maluma còn yêu thích thời trang. Vào tháng 3/2022, anh cho ra mắt dòng sản phẩm thời trang mang tên Royal by Maluma, là sự hợp tác giữa Reunited Clothing và Macy's. (Ảnh: Instagram)Maluma từng hẹn hò với người mẫu Mỹ Natalia Barulich nhưng cả hai đã chia tay vào năm 2019. (Ảnh: Instagram)Xem video: "Khoảnh khắc Messi hôn lên chiếc cup dành cho đội vô địch"

