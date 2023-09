Bạn gái cũ của Jack khoe vẻ gợi cảm tại sự kiện

Giữa ồn ào của nam ca sĩ Jack, Thiên An gây chú ý khi tham gia một sự kiện. Bạn gái cũ của Jack diện váy xẻ ngực sâu, hở lưng khoe vóc dáng gợi cảm. Sau khi có con chung với Jack, Thiên An chuyển sang phong cách quyến rũ thay vì ngọt ngào. Cô không đả động đến lùm xùm Jack đưa Messi vào MV. Thực tế, sau ồn ào tình cảm năm 2021, Thiên An hạn chế nhắc đến tình cũ. Thiên An liên tục cập nhật hình ảnh bản thân giữa ồn ào mới đây của Jack. Bà mẹ một con tập trung phát triển công việc làm người mẫu, đóng phim. Vẻ ngoài gợi cảm là một trong những lợi thế của Thiên An khi hoạt động trong làng giải trí Việt. Thiên An kín tiếng về chuyện tình cảm hiện tại. Thiên An thoải mái chia sẻ về hình ảnh con gái. Về phía Jack, sau ồn ào tình cảm, anh không nhắc đến con trên truyền thông. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV

Giữa ồn ào của nam ca sĩ Jack, Thiên An gây chú ý khi tham gia một sự kiện. Bạn gái cũ của Jack diện váy xẻ ngực sâu, hở lưng khoe vóc dáng gợi cảm. Sau khi có con chung với Jack, Thiên An chuyển sang phong cách quyến rũ thay vì ngọt ngào. Cô không đả động đến lùm xùm Jack đưa Messi vào MV. Thực tế, sau ồn ào tình cảm năm 2021, Thiên An hạn chế nhắc đến tình cũ. Thiên An liên tục cập nhật hình ảnh bản thân giữa ồn ào mới đây của Jack. Bà mẹ một con tập trung phát triển công việc làm người mẫu, đóng phim. Vẻ ngoài gợi cảm là một trong những lợi thế của Thiên An khi hoạt động trong làng giải trí Việt. Thiên An kín tiếng về chuyện tình cảm hiện tại. Thiên An thoải mái chia sẻ về hình ảnh con gái. Về phía Jack, sau ồn ào tình cảm, anh không nhắc đến con trên truyền thông. Xem trích đoạn MV Từ nơi tôi sinh ra của Jack. Nguồn FBNV