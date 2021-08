Jack chu cấp cho con 5 triệu: Phương Mai “đá đểu”, Phương Lê nói sốc

Mấy ngày qua, lùm xùm nam ca sĩ Jack bị tố lăng nhăng, có con với diễn viên Thiên An gây náo cả cộng đồng mạng lẫn giới Vbiz. Sau khi lên tiếng khẳng định chuyện có con với Jack, nữ chính MV "Sóng gió" còn tiết lộ: "Mỗi tháng mẹ của anh sẽ nhờ người gửi cho mình 5 triệu để lo cho con, nhưng mình buồn và cái mình cần không phải tiền mà là sự quan tâm, dù mình có giận anh tới cỡ nào thì con mình cũng cần một người ba. Mình mong con sẽ đủ đầy ba mẹ với bạn bè mai sau, dù cho chúng mình không còn bên nhau nữa". Chia sẻ của Thiên An về chuyện Jack chu cấp cho con sau khi hai người chia tay khiến không ít sao Việt phản ứng gay gắt. Trên trang cá nhân của mình, MC Phương Mai đã có những chia sẻ đầy mỉa mai khi cho rằng, với 5 triệu/tháng tiền nuôi con thì không biết nên mua bỉm hay mua sữa? Dưới phần bình luận, nữ MC xinh đẹp bày tỏ quan điểm: "Chị không biết hoàn cảnh ảnh thế nào, thật ra sống sao cho vừa vặn là được. Thí dụ mỗi tháng kiếm vài tỷ mà cho con 5 triệu là không vừa tí nào rồi". Bản thân là một người mẹ nên người mẫu Hồng Quế cũng đồng tình với quan điểm của MC Phương Mai quanh chuyện nuôi một đứa trẻ tốn kém thế nào. Cô viết: "Thế em mới bảo 50 triệu còn không đủ nữa là 5 triệu. Vào bọn nó ít nhất 20 triệu/tháng chưa tính tiền học". MC Phương Mai cũng cho rằng: "Công nhận, mở mắt ra là tỷ loại tiền em nhở. Kể ra đồng ý là mỗi người mỗi cảnh, co kéo chắc cũng tồn tại được... nhưng thằng bố có tiền mua đồ hiệu mà để con mình và mẹ của con mình phải chật vật là sống lỗi quá rồi". Người mẫu Hồng Quế cho rằng, vào hoàn cảnh người khác thì 5 triệu là chấp nhận được, nhưng với hoàn cảnh của nam chính thì có thiếu gì tiền mà để mẹ con người ta khổ như thế. Bài chia sẻ mỉa mai của MC Phương Mai quanh chuyện Jack chu cấp cho con 5 triệu/tháng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của sao Việt. MC Trần Ngọc chỉ thốt lên: "Đúng hài". Ông bố một con chia sẻ: "Anh cũng đang nuôi con mấy tháng tuổi nè, nghĩ đến 5 triệu thấy to quá!". MC Phí Linh cũng chỉ đưa ra bình luận ngắn gọn như muốn đồng tình quan điểm của đồng nghiệp. Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Lê cũng có những phản ứng gay gắt quanh lùm xùm của Jack. Không chỉ liên tưởng tới vụ của Ngô Diệc Phàm, Phương Lê còn kêu gọi tẩy chay nam chính vì lý do "có tài mà không đạo đức, show một lần hát tiền trăm tiền tỷ vậy mà chu cấp 5 triệu/tháng, nhất là làm cha đứa nhỏ mà bỏ rơi nó không hỏi thăm, chăm sóc từ lúc có bầu tới lọt lòng". Trước đó, chuyện Thiên An có con nhưng không được cha đứa bé quan tâm, một mình đi kiếm tiền vất vả mưu sinh lúc mang bầu, tự đi khám bác sĩ... nhận được nhiều cảm thông từ phía sao Việt. Ca sĩ Pha Lê, Thu Thủy cũng viết lời động viên bà mẹ trẻ. Trong khi đó, giữa lùm xùm, phía Jack vẫn chưa lên tiếng xác minh.Mời quý độc giả xem MV "Em gì ơi" của Jack & K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

