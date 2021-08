Cay đắng chuỗi ngày Thiên An mang bầu sinh con Jack không ngó ngàng

Mới đây, lùm xùm Jack bị tố lăng nhăng và có con với bạn diễn trong MV Sóng gió là hot girl Thiên An trước khi chia tay thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Ảnh cắt MV. Sự việc sau đó cũng được hot girl sinh con cho Jack lên tiếng xác nhận. Trong dòng chia sẻ kèm theo bức ảnh đang mang bầu cùng ảnh chụp cận mặt con gái, Thiên An bày tỏ sự cay đắng khi đặt niềm tin vào nhầm người. "Mình đau vì mình chọn nhầm người, đau hơn là đã khiến con mình trở thành 1 đứa bé không có sự quan tâm của ba từ lúc mẹ bầu cho đến lúc lọt lòng... Từ lúc biết tin mang thai, tất cả mọi thứ mình đều làm 1 mình, từ khám thai, đi làm cho đến việc đi sanh con cũng vậy. Mình thông cảm cho công việc của anh áp lực nên không dành thời gian cho mẹ con mình, nhưng anh lại dành thời gian cho 2-3 cô gái khác thì được. May mắn rằng ông trời cũng còn thuơng cho cuộc đời của mình khi mình biết chuyện anh ngoại tình thì mình đã sanh con được 4 tháng rồi. Nếu trong thời gian mang thai mình phát hiện ra chắc mình shock đến chết mất", Thiên An bộc bạch. Mới đây nhất, chủ một studio nơi Thiên An làm việc còn lên tiếng tiết lộ, thời điểm mang bầu, cô gái này vẫn cật lực làm việc kiếm sống và tiết kiệm từng đồng, bị động thai cũng phải tự đi bác sĩ một mình, luôn một mình chịu đựng và hy sinh cho sự nghiệp của người bạn trai nổi tiếng. "Lúc nào cũng mong muốn, cuộc tình dù tan vỡ nhưng đứa bé vẫn có một ai đó gọi là cha. Vì đứa bé xứng đáng có được một gia đình. Nhưng thôi, giờ thì chắc cất poster vào một góc rồi. Mọi người luôn cố gắng bảo vệ cái sự thật do chính mình tưởng tượng lên nhưng quên mất một sự thật rõ ràng ngay trước mắt thì không ai bảo vệ. Người mẹ đơn thân hy sinh rất nhiều và một đứa bé vô tội. Có người luôn lấy lý do sự nghiệp nhưng quên mất, sự nghiệp lớn nhất của một thằng đàn ông là những đứa con, thế hệ tiếp nối", chủ studio bày tỏ quan điểm. Dưới bài chia sẻ, ca sĩ Thu Thủy bày tỏ sự bất ngờ khi biết được câu chuyện của nữ chính. Trong một vài cuộc gặp tình cờ với Thiên An tại studio, cô gái này có hỏi Thu Thủy về cách dưỡng thai và buột miệng chia sẻ với nữ ca sĩ về chuyện ít được "chồng" quan tâm. Sau khi công khai có con với Jack, Thiên An vướng nhiều lời chỉ trích từ phía anti-fan. Mặc những lời gièm pha, nữ chính trong loạt MV của Jack chọn cách lên tiếng để bảo vệ con gái. Mỹ nhân sinh năm 1998 hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc để hai mẹ con có cuộc sống bình yên. "Vì hôm qua tới giờ có những bình luận khiếm nhã và nhầm vào mục đích công kích mình và con mình. Xuyên tạc những thông tin sai lệch. Là 1 người mẹ mình sẽ bảo vệ con mình đến cùng", cô nàng viết. Về phía Jack, nam ca sĩ hiện vẫn chưa lên tiếng sau khi bị tố lăng nhăng với nhiều cô gái và có con với bạn diễn Thiên An.Mời quý độc giả xem MV "Em gì ơi" của Jack & K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

